Sau 2 tháng khởi công, hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian từ 2 giờ xuống 11 phút có tiến độ ra sao?

Tiến độ mới nhất của dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính đã kiểm tra tiến độ dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được các ngành chức năng, địa phương phối hợp triển khai thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đang được quan tâm thực hiện. Chủ đầu tư dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục có thể triển khai thi công ngay được và không phải tiến hành khảo sát bổ sung.

Theo báo cáo, hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với các đơn vị nhà thầu thi công. Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thi công, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công trong thời gian tới sẽ tập trung nhân lực, máy móc triển khai thực hiện những vị trí đã có mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Hình ảnh thi công dự án (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Với tiến độ trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị chủ đầu tư lên phương án biểu đồ tiến độ theo từng tuần, từng tháng cụ thể, chi tiết; chủ động phối hợp với phía tỉnh để đôn đốc, kịp thời triển khai Dự án; chỉ đạo các đơn vị nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công Dự án đảm bảo tiến độ.

Ông Giàng A Tính cũng giao văn phòng UBND tỉnh có văn bản Thông báo kết luận của tỉnh liên quan đến Dự án đến các đơn vị nhà thầu và các đơn vị có liên quan để sát sao trong chỉ đạo thực hiện. Xã Bình Lư phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân đồng thuận khi Nhà nước thu hồi đất.

Một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình giao thông trọng điểm, kết nối phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai với xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Đây là dự án nhóm A thuộc loại công trình giao thông đường bộ, công trình chính cấp đặc biệt (công trình hầm).

Đây là dự án được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã được khởi công vào sáng ngày 19/12/2025. Dự án đã được chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 210/QĐ-BQLDA ngày 5/10/2025.

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 24 tháng.

Phối cảnh Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Theo Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu, Hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn ở mức cao. Công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Khi hoàn thành, Hầm sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ). Vào năm 2013, Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

Ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh, đèo Hoàng Liên từ lâu được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc, vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở.

Trong nhiều năm qua, tuyến đèo này giữ vai trò huyết mạch kết nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai, nhưng đồng thời cũng là điểm nghẽn lớn về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sương mù, băng giá.

Thông tin từ xã Bình Lư cho biết, theo tính toán, thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Qua việc giải quyết hạn chế trên, dự án góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Tại Lễ khởi công được tổ chức ngày 19/12/2025, ông Trần Đức Thắng khẳng định, việc đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quy Hồ) không những là giải pháp để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn về giao thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, dự án còn thể hiện tầm nhìn trong bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển vùng Tây Bắc theo hướng mở, liên thông, gắn kết chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng, giữa nội địa với các hành lang kinh tế quốc gia và quốc tế.

