Sau 1 ngày mở bán vé concert G-Dragon, VPBank phát đi cảnh báo khẩn

Theo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lợi dụng sức nóng của sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, cũng như nhu cầu mua vé rất lớn từ người hâm mộ, một số đối tượng đã lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, tự nhận là nhân viên VPBank để rao bán hoặc "giữ vé hộ", "ôm vé", "bán vé ưu tiên", "phân vé nội bộ" và chiếm đoạt tài sản của khán giả.

Trước tình hình trên, VPBank cảnh báo tới khách hàng về tình trạng lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng để mua bán vé concert. VPBank khẳng định, ngân hàng KHÔNG triển khai bất kỳ chương trình phân bổ vé nội bộ nào cho sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

VPBank nghiêm cấm tuyệt đối việc lợi dụng hoặc giả mạo danh nghĩa nhân viên VPBank để thực hiện các hành vi bán vé, lừa đảo, sai lệch thông tin. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngân hàng và pháp luật.

Trước các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, người hâm mộ nên bình tĩnh và cảnh giác với mọi bài đăng, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội tự nhận là nhân viên VPBank có hành vi chào mời mua vé. Khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu thẻ ngân hàng cho các tài khoản không được xác thực.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ, nhân viên VPBank và nhận "ôm vé", "phân vé", "giữ vé hộ" hoặc "bán vé nội bộ", có thể liên hệ, thông báo thông tin về các trường hợp nêu trên thông qua hình thức: inbox fanpage VPBank hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI là concert solo đầu tiên của ca sĩ người Hàn Quốc G-Dragon tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2025 tại Ocean City, Hà Nội với VPBank là nhà tài trợ danh xưng lớn nhất.

Sự kiện được mở bán vé chính thức trong 3 ngày: Ngày 7/10/2025 là ngày mở bán đầu tiên dành cho hội viên fanclub, tiếp đến sẽ là ngày Presale dành cho chủ thẻ VPBank MasterCard, sau đó là ngày 9/10/2025 mở bán cho tất cả khách hàng.