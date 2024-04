Bất ngờ ngành có thu nhập tăng "khủng" nhất hiện nay: Vừa thoát cảnh thê thảm

Thu nhập bình quân của người lao động tăng bao nhiêu?

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 1/2024.



Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2024 là 52,4 triệu người, tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 1/2024 là 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng, tăng 301.000 đồng so với quý trước và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế so với cùng kỳ năm trước.

Những ngành có mức tăng cao

Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu bảng là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản. Thu nhập trung bình của người lao động trong quý 1 là 12,1 triệu đồng, tăng 15,3%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng.

Đây là ngành năm ngoái từng lao đao. Theo ước tính của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đến đầu tháng 12/2023 còn chưa đến 100.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, giảm 70% so với giai đoạn đỉnh điểm. Thu nhập bình quân nhân sự ngành này cũng giảm mạnh trong năm 2023 do thị trường ảm đạm.

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước có thu nhập là 11,1 triệu đồng, tăng 12,7%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,1 triệu đồng, tăng 12,7%, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống là 7,3 triệu đồng, tăng 9,3%, tương ứng tăng 617.000 đồng; vận tải kho bãi là 10,5 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 880.000 đồng.

Đồ họa: PL

Vì sao thu nhập ngành BĐS tăng đỉnh?

Từ đầu năm đến nay, ngành bất động sản trong nước đã có những chuyển biến tích cực, không còn tình trạng trầm lắng như thời gian trước.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2024 và dự báo quý 2/2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất Động Sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) cho thấy thị trường đã có những thay đổi nhất định.

Nhu cầu tìm kiếm Bất động sản quý 1/2024 tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là đối với các loại hình nhà ở riêng lẻ và căn hộ trong khu vực nội thành của các đô thị lớn. Tỷ lệ hấp thụ chung toàn thị trường quý 1/2024 vào khoảng 25 - 30%. Trong đó khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận (30 - 40%) và TP.HCM (20 - 25%) là hai khu vực có tỷ lệ hấp thụ cao nhất

Nhiều môi giới bất động sản quay lại ngành. Hình minh họa.

Cùng với sức nóng của ngành bất động sản, môi giới bất động sản quay lại ngành cũng có xu hướng tăng. Kết quả khảo sát hơn 1.100 cá nhân môi giới của Đất Xanh Services - FERI cho thấy dù tỷ lệ môi giới bất động sản đã chuyển ngành ở mức trên 30% tại thời điểm quý 1/2024, nhưng lại có khoảng 13% môi giới bỏ việc để quay lại ngành. Đồng thời, có khoảng 55% môi giới đã bỏ việc dự kiến quay lại với ngành bất động sản trong thời gian tới.

Số lượng doanh nghiệp ngành bất động sản quay lại thị trường trong quý 1/2024 cũng tăng với hơn 900 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 1.000 doanh nghiệp quay lại thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp bất động sản ngưng hoạt động trong quý 1/2023 là 30,2% thì đến quý 1 năm nay, con số này chỉ ở mức 2,9%.