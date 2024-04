Sếp doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ vừa xóa tên gần 1/4 số nhân sự nhận thù lao bao nhiêu?

Kết quả kinh doanh của Novaland

Năm 2023, là một năm khó khăn của Tập đoàn Novaland nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, Novaland đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận.

Trong năm, tập đoàn đã bàn giao 563 sản phẩm từ nhiều dự án. Lũy kế 12 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất là 4.757 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 486 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỷ đồng.

Dự án Sunrise Riverside của Novaland.

Việc doanh thu thấp hơn so với mục tiêu Novaland trình Đại hội đồng Cổ đông vào tháng 6/2023 là do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, nguyên nhân do niềm tin của thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi như trước đây. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc Công ty đã nỗ lựctái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Novaland đã hoàn tất nhiệm vụ tái cơ cấu hầu hết các khoản nợ và trái phiếu; có thể đàm phán, gia hạn và giải quyết phần lớn vướng mắc với các nhà thầu, đối tác cũng như các khách hàng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 241.486 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2022. Hàng tồn kho ghi nhận 138.935 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 93,3% (tương đương 129.574 tỷ đồng), phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho Khách hàng.

Dàn lãnh đạo cao cấp Novaland nhận thù lao bao nhiêu?

Có được thành tích này là do chiến lược và sự lãnh đạo của các sếp Novaland. Đây là những bộ não mang tầm chiến lược, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Novaland. Trong năm 2023, dù có sụt giảm so với năm 2022 nhưng Novaland đã trả lương và thù lao cho các sếp này khá hậu hĩnh.

Đầu tiên phải kể đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland. Ông Nhơn được bầu là Chủ tịch HĐQT vào 3/2/2023. Trong năm 2023, ông Nhơn được nhận thù lao 1,1 tỷ đồng, tương đương, mỗi tháng, số tiền ông được trả thủ lao là 100 triệu đồng.

Trước khi ông Nhơn được bầu làm Chủ tịch, vị trí nào nằm trong tay ông Bùi Xuân Huy. Khi thôi chức danh Chủ tịch, ông Huy vẫn là thành viên HĐQT Novaland. Năm 2023, ông Huy nhận 100 triệu đồng cho vị trí Chủ tịch HĐQT và 20 triệu đồng cho chức danh thành viên HĐQT. Tổng chung, ông nhận 120 triệu đồng, tương đương 10 triệu đồng mỗi tháng.

Thành viên HĐQT khác là Hoàng Thu Châu nhập 30 triệu/năm. 3 Thành viên độc lập HĐQT nhận thù lao từ 211 - 600 triệu đồng. 3 thành viên khác nhận thù lao từ gần 16 - hơn 60 triệu đồng/năm.

Ông Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland là người có mức lương cao nhất trong dàn lãnh đạo của Novaland. Trong năm, ông nhận được gần 3,3 tỷ đồng cho vị trí Tổng giám đốc và hơn 60 triệu đồng cho chức danh thành viên HĐQT. Ông Ng Teck Yow đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc hồi tháng 3/2023 và được bầu làm thành viên HĐQT vào tháng 6. Như vậy, trung bình, vị CEO này nhận khoảng 330 triệu đồng mỗi tháng tại Novaland.

Cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Huyên nhận lương hơn 561 triệu đồng cho hơn 2 tháng đảm nhận chức vụ này trong năm 2023. 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Dương Thị Thu Thủy và Võ Thị Cao Ly trong năm qua nhận lương lần lượt là 146 triệu đồng và 228 triệu đồng.

Kế toán trưởng Huỳnh Minh Lâm nhận lương hơn 87 triệu đồng mỗi tháng. Giám đốc Tài chính Nguyễn Đức Dũng và Dương Văn Bắc trung bình mỗi tháng nhận gần 67 triệu đồng và 137 triệu đồng.

Tại Báo cáo thường niên của NVL cho biết, trong năm 2023, công ty đã cắt giảm một lượng lớn nhân sự. Nếu như năm 2022, nhân viên công ty là 1.404 người thì đến năm 2023 con số này chỉ là 1.091 người. Như vậy, trong năm 2023, số nhân sự giảm là 313 người, tương đương 22% tổng nhân sự Tập đoàn.