Vì sao ban công mở vẫn được nhiều người lựa chọn?

1. Tiết kiệm chi phí hoàn thiện ban đầu

Một trong những lý do khiến nhiều gia đình chọn ban công mở là tiết kiệm chi phí lắp kính hoặc hệ cửa bao quanh. So với việc đóng kín toàn bộ ban công bằng khung nhôm kính, phương án để mở có thể giúp giảm một khoản chi phí đáng kể.

Đối với những gia đình đang cân đối ngân sách nội thất, khoản tiền này có thể được chuyển sang mua sắm các hạng mục thiết yếu khác như đồ gia dụng hoặc trang trí nhà cửa.

Ngoài ra, vấn đề an toàn thường được giải quyết bằng lưới bảo vệ, chi phí thấp hơn đáng kể so với việc lắp hệ kính cố định.

2. Ánh sáng và thông gió tự nhiên tốt hơn

Ban công mở giúp căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và luồng gió trời. Không bị cản bởi khung kính hay cửa đóng kín, không gian sống trở nên thoáng đãng hơn, đặc biệt phù hợp với những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.

Thông gió tốt cũng giúp hạn chế cảm giác bí bách, giảm độ ẩm trong nhà và tạo cảm giác dễ chịu hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

3. Mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên

Một ban công mở dễ khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách sống chậm: buổi sáng uống cà phê ngắm nắng, buổi tối đọc sách, trồng vài chậu cây xanh hay đơn giản là hít thở không khí ngoài trời.

Với nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, không gian mở trở thành "khoảng nghỉ" giúp cân bằng cảm xúc và tạo cảm giác thư giãn sau giờ làm việc.

Những bất tiện chỉ nhận ra sau khi ở thực tế

Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng khi sử dụng lâu dài, ban công mở cũng bộc lộ không ít nhược điểm.

1. Mưa tạt làm ướt toàn bộ khu vực

Đây là vấn đề phổ biến nhất. Khi mưa lớn hoặc có gió mạnh, nước có thể hắt trực tiếp vào ban công khiến đồ đạc bị ướt.

Nếu hệ thống thoát nước không tốt hoặc cửa trượt không kín, nước có thể tràn vào phòng khách, ảnh hưởng đến sàn gỗ, tường hoặc nội thất.

Nhiều gia đình cho biết mỗi khi trời sắp mưa lại phải vội vàng chuyển đồ đạc vào trong, gây bất tiện trong sinh hoạt.

2. Bụi bám nhiều, khó giữ sạch

Ban công không có lớp kính chắn khiến bụi từ bên ngoài dễ dàng bay vào nhà. Ngay cả khi vừa lau dọn, chỉ sau một ngày, bề mặt bàn ghế, lan can hoặc sàn đã có thể xuất hiện lớp bụi mới.

Không chỉ ban công, bụi còn theo gió vào phòng khách, bám vào sofa, kệ tivi hoặc bàn trà, khiến việc vệ sinh trở nên thường xuyên hơn.

3. Nhiều côn trùng vào mùa nóng

Muỗi, ruồi hoặc côn trùng nhỏ có thể dễ dàng bay vào nhà khi ban công không được che chắn.

Một số gia đình lắp thêm lưới chống muỗi nhưng hiệu quả vẫn hạn chế, đặc biệt vào mùa hè hoặc khi nhà gần khu vực nhiều cây xanh.

4. Khả năng cách âm kém hơn

Ban công kín thường giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Khi thiết kế mở, âm thanh từ đường phố, xe cộ hoặc công trình xung quanh dễ truyền trực tiếp vào nhà.

Việc thường xuyên đóng cửa để giảm tiếng ồn lại khiến không gian mất đi sự thông thoáng ban đầu.

Có nên làm ban công mở không?

Thực tế, ban công mở không phải lựa chọn sai, nhưng không phù hợp với mọi gia đình.

Nếu ưu tiên không gian thoáng, nhiều ánh sáng và yêu thích cảm giác gần gũi thiên nhiên, thiết kế này vẫn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu gia đình có trẻ nhỏ, cần không gian sạch sẽ, ít bụi hoặc muốn tận dụng ban công làm khu giặt phơi, ban công kín có thể là phương án thực tế hơn.

Kết luận

Ban công mở mang lại cảm giác đẹp và thư giãn, nhưng đi kèm là những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày như mưa tạt, bụi, côn trùng và tiếng ồn.

Trước khi quyết định, gia chủ nên cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa trên hình ảnh đẹp trên mạng. Một lựa chọn phù hợp với thói quen sống sẽ giúp không gian ở trở nên thoải mái lâu dài, tránh phải tốn thêm chi phí cải tạo về sau.