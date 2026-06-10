Máy bay không người lái Hornet của Ukraine gần đây đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga.

Nhà báo quân sự Dmitry Steishin viết trên kênh Telegram của mình, những tin tức chiến sự gần đây từ Donetsk vô cùng đáng báo động, chỉ ra một sai lầm mang tính hệ thống mà Nga đã mắc phải.

Ông nhấn mạnh mình không thể bị buộc tội gây hoang mang hay phóng đại nhưng những thông tin dồn dập về việc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tự do bay lượn đi săn vũ khí, trang bị và quân nhân Nga mỗi buổi sáng là điều khó có thể chấp nhận được.

Trong thời gian gần đây, máy bay không người lái Hornet của Ukraine đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga.

Các chiến binh Ukraine đang sử dụng những máy bay không người lái này để tấn công các tuyến đường dẫn đến Crimea, cũng như các phương tiện giao thông trên đường đến bán đảo; cùng với những tuyến đường quốc lộ chạy từ Nga tới các khu vực chiến sự ở Donetsk.

Ông chỉ ra tình hình chiến sự cho đến thời điểm hiện nay đã chỉ rõ ràng sai lầm mang tính hệ thống mà Lực lượng Vũ trang Nga đã mắc phải. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn có thể khắc phục được, nhưng đến thời điểm đó, quân Nga đã phải hứng chịu sự hy sinh và đổ máu.

Để làm rõ lập luận của mình, ông giải thích trong các vấn đề quân sự, việc duy trì sự cân bằng giữa hỏa lực và các biện pháp đối phó là hợp lý và có tính logic.

Ví dụ như khi cỡ nòng súng chống tăng tăng lên, độ dày của giáp xe tăng cũng tăng lên, đồng thời chất lượng của nó cũng phải được cải thiện. Khi cỡ nòng và tốc độ bắn của máy bay tăng lên, các tấm giáp lưng và khoang chứa nhiên liệu xe tăng chế tạo bằng thép tăng cường cũng xuất hiện.

Ông đưa ra một ví dụ điển hình là cách tiếp cận của Đức trong Thế chiến II và giải pháp chống mìn từ tính bằng lớp phủ gốc xi măng Zimmerit, ngăn không cho nam châm của quả mìn từ tính “dính” vào giáp xe tăng và xe bọc thép.

Mặc dù sau đó nguồn cung cấp mìn từ tính chống tăng của quân Đồng minh ngày càng cạn kiệt và Liên Xô thậm chí còn không có bất kỳ loại nào, nhưng người Đức vẫn tiếp tục triển khai xe tăng với giáp phủ Zimmerit ra mặt trận gần như cho đến tháng 4/1945.

Lý do giải thích cho sự cẩn thận này là câu hỏi ngược của các tướng lĩnh Đức: “Điều gì sẽ xảy ra nếu những quả mìn như vậy lại xuất hiện?” Việc tiếp tục trang bị lớp phủ Zimmerit ngay cả khi đối thủ đã cạn kiệt mìn từ tính là không hợp lý từ góc độ kinh tế, nhưng nó lại rất logic dưới góc độ quân sự.

Vị chuyên gia này chỉ ra một thực tế phũ phàng là ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã có một bước tiến vượt bậc trong sản xuất máy bay không người lái trinh sát và tấn công, trong khi đồng thời lại thất bại trong lĩnh vực máy bay không người lái đánh chặn, khiến các UAV của Ukraine mặc sức tung hoành.

Nếu có cách tiếp cận đúng đắn, những con đường ở Donetsk lẽ ra đã nằm dưới sự kiểm soát của máy bay không người lái đánh chặn Nga, chứ không phải bởi những chiếc UAV tấn công Hornet của Ukraine.

Nếu Nga có đủ UAV đánh chặn bay tuần tiễu trên không phận Donetsk, chiếc Hornet của Ukraine có lẽ sẽ không thể bay lên trời mà chỉ nằm im ở một xó xỉnh nào đó để phục kích quân Nga. Như vậy, hậu quả từ UAV Ukraine sẽ rất nhỏ đối với bước tiến của các toán quân Nga.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh tất nhiên là cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và mọi thứ đều có thể sửa chữa được.

Với tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ vượt trội, Nga sẽ nhanh chóng tập trung đầu tư sản xuất được số lượng lớn UAV đánh chặn và đến thời điểm đó, cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn đối với các lực lượng của Nga.