Vụ sạt lở đất xảy ra ở miền đông Trung Quốc khiến một người thiệt mạng và 11 người khác mất tích cùng hàng chục ngôi nhà bị hư hại.

Khoảng 4h ngày 5/9, tại ngôi làng thuộc huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) xảy ra vụ sạt lở đất. Theo chính quyền địa phương, lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt ở hiện trường và di dời người dân đến nơi an toàn hơn để ngăn ngừa nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cho biết 3 người được kéo ra khỏi khu vực sạt lở, nhưng chỉ có 2 người được cứu sống và một người thiệt mạng. Hiện tại, vẫn còn 11 người khác mất tích.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ra vụ sạt lở đất chết người ở miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Threads/ teacherli_snownews)

Theo Tân Hoa Xã, bão Saudel đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang và một lần vào tỉnh Phúc Kiến với cường độ mạnh ngang bão nhiệt đới. Cả 2 tỉnh này đều giáp với tỉnh Giang Tây.

Chính quyền địa phương thông tin thêm vẫn còn nhiều người dân mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Dù số liệu chính xác chưa thể xác định rõ, song có hơn 100 ngôi nhà bị sập tại thị trấn Hoa Đình thuộc thành phố Bồ Điền và một con đê bị tràn, vỡ gây ngập lụt nhiều làng mạc khiến người dân bị mắc kẹt.

Tại thành phố Phúc Đỉnh thuộc tỉnh Phúc Kiến nổi tiếng với vùng trồng chè - lực lượng cứu hỏa phải lội qua dòng nước lũ sâu ngang người để đưa người cao tuổi đến nơi an toàn. Ngôi làng Kim Khê (gần đó cũng hứng chịu dòng nước lũ chảy xiết, làm ngập nhiều nhà, thậm chí 1 tòa nhà cao tầng cũng bị sập do lũ dữ.

Chính quyền địa phương phải cho đóng cửa trường học, tạm dừng giao thông công cộng và kích hoạt các biện pháp khẩn cấp ứng phó lũ lụt tại nhiều khu vực ven biển.

Tính đến tối 4/9, khoảng 600.000 người dân được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Hình ảnh từ đài truyền hình Nhà nước CCTV cho thấy một số đường phố biến thành sông , trong khi lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền bơm hơi để tìm kiếm.

Đây là cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão thứ 3 tấn công Ngọc Hoàn thuộc tỉnh Chiết Giang trong vòng chưa đầy 2 tháng. Chuỗi sự kiện này được Cục Khí tượng Trung Quốc mô tả là cực kỳ hiếm gặp. Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình thời tiết bất thường này có liên quan chặt chẽ đến hiện tượng El Niño.

(Nguồn: AP)