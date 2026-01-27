Chạy đua từng phút cứu hộ 34 ngôi nhà bị chôn vùi sau sạt lở kinh hoàng: Nhiều thi thể được tìm thấy, 72 người vẫn mất tích

Một trận sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra lúc sáng sớm ngày 25/1 trên sườn ngọn núi Mount Burangrang ở tỉnh West Java, Indonesia, đã chôn vùi khoảng 34 ngôi nhà của người dân làng Pasir Langu dưới lớp bùn cao tới 5 mét. Điều kiện địa hình lỏng lẻo khiến công tác cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn, buộc lực lượng chức năng phải dùng tay và dụng cụ đơn giản để tìm kiếm nạn nhân.

Thời tiết cải thiện vào Chủ nhật giúp các đội cứu hộ tìm được thêm thi thể, nâng tổng số người được tìm thấy đến nay lên 25 người, nhiều trong số đó là các phần thi thể được đặt trong túi đựng xác đợi nhận dạng. Một đội gồm hơn 250 nhân viên cứu nạn cùng chó nghiệp vụ và drone đang dốc sức tìm kiếm dọc theo khu vực sạt lở kéo dài hơn 2 km.

Hiện trường vụ sạt lở đất làm nhiều người thiệt mạng ở Indonesia

Cho tới nay, 72 người vẫn mất tích, phần lớn được tin là bị chôn vùi dưới bùn và đống đổ nát. Khoảng 230 cư dân lân cận đã được sơ tán đến các trung tâm tạm trú do chính quyền thiết lập, trong khi Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka cam kết sẽ có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tương tự trong tương lai.

Các nhóm hoạt động môi trường cho rằng sạt lở này không chỉ đơn thuần là thảm họa tự nhiên do mưa lớn, mà còn phản ánh tình trạng phá hủy môi trường, chuyển đổi đất đai trái phép và thiếu quy hoạch không gian tại nhiều khu vực miền núi ở Indonesia.

Hiện trường cứu hộ tại vùng sạt lở

Giới chức cảnh báo rằng với mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất vẫn tiếp tục đe dọa nhiều cộng đồng sống gần các sườn đồi và vùng ngập lụt trên quần đảo rộng lớn hơn 17.000 hòn đảo này.

Nguồn: SCMP