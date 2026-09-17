Sạt lở đất khiến 3 người trong gia đình ở Phú Thọ tử vong

Lãnh đạo xã Đà Bắc xác nhận, khoảng rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn Dong. (SN 1975), ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng.
Theo đó, khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong gia đình ông Dong.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân. Tất cả đều đã tử vong, gồm: Ông Xa Văn Dong; bà Đinh Thị Hoan (SN 1979, vợ ông D.) và bà Xa Thị C. (SN 1947, mẹ ông Dong).
Theo Công an xã Đà Bắc, hiện 3 nạn nhân đang được đưa về Trung tâm y tế xã để tiến hành các thủ tục về pháp lý; đồng thời, các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở.