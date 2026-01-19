TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 4/2 đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai và một số tổ chức, địa phương…

Trong 8 người bị đưa ra xét xử tội Buôn lậu có: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), Trần Thành Hiếu (38 tuổi); Vàng Thị Phượng (25 tuổi); Lương Thị Bích Hà (31 tuổi); Liềng Thị Thực (24 tuổi); Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi); Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi).

Trong khi đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một người khác bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ 2/9 - 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" tổng số hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Các bị can Hiếu, Linh, Hà, Thực, Phượng đồng phạm với Hoàn buôn lậu vàng theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Trong đó Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.

Cũng theo cáo buộc, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can My chỉ đạo bị can Thuyết, Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng (gồm hơn 2,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024).