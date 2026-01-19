Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ đầu đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 đến 16/01/2026), Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 55 vụ, 101 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Điển hình, ngày 08/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IV phá thành công Chuyên án trinh sát về ma tuý, bắt quả tang đối tượng Trần Mỹ Phương (sinh năm 1962, trú tại ngõ 2, đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 gói nilon chứa heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 19 gói nilon chứa heroin, 15 viên ma túy tổng hợp, 01 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Trần Mỹ Phương

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ, khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thúy Mai (sinh năm 1966, trú tại ngõ 61, đường Tam Thanh, khối 9, phường Tam Thanh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 gói nilon chứa heroin; đồng thời bắt giữ đối tượng Phạm Huyền Trang (sinh năm 1989, con gái của Trần Mỹ Phương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổng số ma túy thu giữ trong Chuyên án gồm 127,278 gam heroin, 3,243 gam và 15 viên ma túy tổng hợp. Qua điều tra xác định, các đối tượng là những mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, có thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi, ngụy trang trong các túi nilon, giấu dưới các thùng xốp trồng rau trong khuôn viên nhà ở nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp mở rộng điều tra triệt để vụ án.

Lực lượng Công an phát hiện số lượng lớn cây thuốc được trồng tại khu vực hẻo lánh tại "Lân khấu cắm", thôn Hữu Vĩnh, xã Bắc Sơn

Những cây thuốc phiện có chiều cao trung bình từ 35 - 40cm

Vị trí trồng cây thuốc phiện tại khu vực rừng sâu, hẻo lánh, rất ít người qua lại

Tiếp đó, ngày 13/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy, gồm: Hoàng Doãn Cường (sinh năm 1973), Hoàng Doãn Hành (sinh năm 1978), cùng trú tại thôn Hữu Vĩnh và Hoàng Doãn Du (sinh năm 1978, trú tại thôn Hoàng Văn Thụ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 7.838 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực Lân Khấu Cắm, thôn Hữu Vĩnh, xã Bắc Sơn, cây cao trung bình từ 35 - 40cm, trên diện tích khoảng 300m². Hoạt động trồng cây chứa chất ma túy của các đối tượng được thực hiện tại khu vực rừng sâu, hẻo lánh, ít người qua lại, xung quanh có nhiều cây cối che chắn nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác trinh sát, phát hiện và xử lý.

Trong thời gian tới, nhất là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh triển khai quyết liệt Kế hoạch số 483 của Bộ Công an về Cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.