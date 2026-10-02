Sắp tới, 200 tập đoàn trong lĩnh vực trị giá 1.500 tỷ USD, gồm NVIDIA, Qualcomm, Samsung, LG... lần đầu tiên sẽ quy tụ tại thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam

Sau 2 năm tổ chức thành công tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên sự kiện dịch chuyển vào khu vực phía Nam.

Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang từng bước phát triển về công nghệ, thu hút đầu tư, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực. Những tiến triển này mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Việt Nam từng bước xây dựng hệ sinh thái bán dẫn. Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Các mục tiêu được nêu trong tài liệu gồm hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, một cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô nhỏ và 10 cơ sở đóng gói, kiểm thử; đồng thời phát triển đội ngũ hơn 50.000 kỹ sư và nhân lực có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn.

Những mục tiêu này đặt nền tảng cho việc nâng cao năng lực trong nước, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, mới đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức Chương trình phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 – SEMIEXPO VIET NAM 2026.

Chương trình diễn ra nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, nhằm giới thiệu định hướng, quy mô và các nội dung trọng tâm của Triển lãm SEMIEXPO VIET NAM 2026, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ góc nhìn, nhu cầu và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Chuyển hóa khát vọng thành năng lực và cơ hội hợp tác

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, nhấn mạnh tiềm năng lớn của ngành bán dẫn và cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục 1.510 tỷ USD. Đây là thị trường có quy mô và tốc độ phát triển rất lớn, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia đang từng bước xây dựng năng lực bán dẫn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành liên quan đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay, cùng sự hiện diện ngày càng gia tăng của các tập đoàn quốc tế như NVIDIA, Coherent, Qualcomm, Samsung, LG, SK, Thermo Fisher...

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính

Theo ông, các nền tảng kết nối quốc tế như SEMIExpo Việt Nam sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, thị trường và yêu cầu của các đối tác toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Theo ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong hai ngày 13-14/12 tại TPHCM với chủ đề "Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam". Đây là lần thứ ba triển lãm được tổ chức và là lần đầu tiên dịch chuyển vào phía Nam.

"Việc chuyển địa điểm tổ chức vào TPHCM phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất, thiết kế và công nghệ tại khu vực phía Nam. SEMI sẽ đóng vai trò cầu nối đưa Việt Nam gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu", bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) khẳng định.

Năm nay, SEMIEXPO Vietnam 2026 quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp bán dẫn quốc tế. So với năm 2024, số lượng đơn vị triển lãm tăng 41%, số gian hàng tăng hơn 400%. Sự kiện dự kiến đón ông Ajit Manocha, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI), cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Cadence, NVIDIA, Synopsys, Coherent hay Tokyo Electron.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khác với hai kỳ trước tập trung vào giới thiệu công nghệ, điểm mới lớn nhất của SEMIEXPO năm nay là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp để tham gia chuỗi cung ứng của các "đại bàng" công nghệ.

Ban tổ chức triển khai Chương trình Tìm kiếm nhà cung ứng (Supplier Search Program), đối thoại bàn tròn về năng lượng xanh (Energy Round Table) và các phiên kết nối nhân lực.

"Thay vì chỉ tham gia các công đoạn thứ yếu, SEMIEXPO Vietnam 2026 tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đi sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu nhờ sự đồng hành của các tập đoàn lớn", ông Võ Xuân Hoài chia sẻ với báo chí.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội từng bước trở thành nhà cung cấp cấp 2 rồi tiến lên cấp 1. Định hướng này nhằm khắc phục tình trạng phụ thuộc vào nguồn lực FDI, giúp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong nước.

"Việt Nam đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu"

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho biết SEMIEXPO VIET NAM 2026 được định hướng tạo ra những kết nối thiết thực giữa Việt Nam và hệ sinh thái bán dẫn quốc tế. Bên cạnh trưng bày công nghệ, sự kiện sẽ có các hoạt động kết nối nhà cung ứng với bên mua, đối thoại chính sách, trao đổi về xu hướng thị trường và công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Việt Nam đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bước tiếp theo là chuyển hóa khát vọng đó thành hành động cụ thể. Tại SEMIEXPO VIET NAM 2026, trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những cơ hội thiết thực – kết nối các nhà cung ứng trong nước với các bên mua hàng toàn cầu, thúc đẩy đối thoại giữa ngành công nghiệp bán dẫn và Chính phủ, phát triển nguồn nhân lực trong tương lai và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế", Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á chia sẻ.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA).

Bà Linda Tan cũng cho rằng mạng lưới toàn cầu của SEMI có thể góp phần kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế với Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tiếp cận ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.





Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Chương trình phát động là yêu cầu phát triển ngành bán dẫn theo hướng bền vững, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà SoYoung Yang, Giám đốc Hợp tác Phát triển bền vững và Năng lượng của SEMI, sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, quản lý môi trường cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư, lựa chọn nhà cung ứng và khả năng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Do đó, việc tiếp cận sớm các tiêu chuẩn và xu hướng sản xuất bền vững ngay từ giai đoạn xây dựng năng lực trong nước sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Với chủ đề “Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, SEMIEXPO VIET NAM 2026 hứa hẹn đưa những mục tiêu phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam đến gần hơn với năng lực thực tiễn thông qua các kết nối quốc tế và cơ hội hợp tác cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn ngày càng bền vững, siết chặt hơn các kết nối giữa ngành công nghiệp bán dẫn trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.