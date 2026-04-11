Sập sàn phòng ăn tại một khách sạn nổi tiếng, 150 người được sơ tán

Tình trạng hỗn loạn bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 tối giờ địa phương, khi du khách đang dùng bữa tại khách sạn Rey Don Jaime ở Santa Ponça, gần Palma, Anh.

Theo các nguồn tin địa phương, hai người đã bị thương khi sàn nhà sập. 150 người đã được sơ tán khỏi khách sạn.

Hình ảnh tại hiện trường

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên y tế đã đưa người bị thương đến bệnh viện để điều trị thêm.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng các tấm sàn của phòng ăn rộng 30m2 đã bị sụt lún do lâu năm. Một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ sập nhưng cảnh sát cho rằng sàn nhà không được gia cố bằng lưới thép. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy sàn nhà sụt lún sâu, bàn ăn bị xê dịch.

Sự việc này xảy ra sau khi mái nhà của một khách sạn ở Benidorm gần đó bị sập chỉ vài ngày trước vào Chủ nhật Phục sinh, khiến du khách cho rằng có một quả bom phát nổ. Tiếng trần nhà sập xuống trong nhà hàng của khách sạn Poseidon Palace lớn đến nỗi ngay cả những người đang ở trong bể bơi cũng nghe thấy.

7 du khách, trong đó có một cậu bé, đã bị thương trong vụ việc ở Benidorm, nhưng số người thương vong có thể còn cao hơn đáng kể vì chỉ một ngày trước đó, nhà hàng đã có khoảng 400 người.

Nguồn: The Sun