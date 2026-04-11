HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sập sàn phòng ăn tại một khách sạn nổi tiếng, 150 người được sơ tán

Chi Chi |

Nhiều du khách đang dùng bữa khi vụ tai nạn đột ngột xảy ra.

Tình trạng hỗn loạn bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 tối giờ địa phương, khi du khách đang dùng bữa tại khách sạn Rey Don Jaime ở Santa Ponça, gần Palma, Anh.

Theo các nguồn tin địa phương, hai người đã bị thương khi sàn nhà sập. 150 người đã được sơ tán khỏi khách sạn.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên y tế đã đưa người bị thương đến bệnh viện để điều trị thêm.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng các tấm sàn của phòng ăn rộng 30m2 đã bị sụt lún do lâu năm. Một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ sập nhưng cảnh sát cho rằng sàn nhà không được gia cố bằng lưới thép. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy sàn nhà sụt lún sâu, bàn ăn bị xê dịch.

Sự việc này xảy ra sau khi mái nhà của một khách sạn ở Benidorm gần đó bị sập chỉ vài ngày trước vào Chủ nhật Phục sinh, khiến du khách cho rằng có một quả bom phát nổ. Tiếng trần nhà sập xuống trong nhà hàng của khách sạn Poseidon Palace lớn đến nỗi ngay cả những người đang ở trong bể bơi cũng nghe thấy.

7 du khách, trong đó có một cậu bé, đã bị thương trong vụ việc ở Benidorm, nhưng số người thương vong có thể còn cao hơn đáng kể vì chỉ một ngày trước đó, nhà hàng đã có khoảng 400 người.

Nguồn: The Sun

Tags

Mái nhà

khách sạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại