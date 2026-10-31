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Sáp nhập 5 trường công an vào hai học viện An ninh và Cảnh sát

Đỗ Hợp
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Bộ trưởng GD&ĐT đã ký các quyết định về việc sáp nhập, thành lập phân hiệu mới tại TP.HCM của các trường thuộc khối Công an nhân dân. Theo đó, hai trường đại học cùng ba trường cao đẳng công an nhân dân sẽ được sáp nhập kể từ ngày 1/12. Như vậy, khối trường công an nhân dân sẽ chỉ còn 6 học viện.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành quyết định về việc sáp nhập các trường công an nhân dân vào hai học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân.

Theo đó, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

- Ảnh 1.

Sáp nhập 5 trường công an vào hai học viện An ninh và Cảnh sát từ 1/12. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập. Cần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học, các bên có liên quan.

Như vậy, có 6 học viện được giữ nguyên là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

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Hoàng Minh Sơn

học viện An ninh nhân dân

học viện cảnh sát nhân dân

Công an nhân dân

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