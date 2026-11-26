Một mỏ vàng khai thác trái phép tại Indonesia bất ngờ đổ sập và ngập nước sau mưa lớn, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Tai nạn khai thác mỏ rất phổ biến trên khắp Indonesia - đất nước giàu khoáng sản, đặc biệt là tại các khu vực không có giấy phép, nơi các quy trình đảm bảo an toàn trở nên lỏng lẻo và thường bị bỏ qua.

Theo cảnh sát, mỏ vàng lộ thiên khai thác trái phép ở huyện Bogor, đảo Java đã bị ngập lụt do nước lũ tràn bờ sau trận mưa lớn hôm 23/11. Vụ việc được ghi nhận xảy ra vào tối 24/11 tại khu vực Ciguha, huyện Bogor, sau khi một vụ sạt lở đất được cho là đã khiến một phần mỏ vàng, ước tính sâu khoảng 100m, đổ sập và ngập nước.

Theo Reuters, tổng cộng có 26 công nhân đã vào hầm mỏ từ ngày 23/11 và bị mắc kẹt ở độ sâu 100m dưới lòng đất. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể thiệt mạng và quá trình tìm kiếm vẫn đang được diễn ra. Theo các nhà chức trách, việc tiếp cận mỏ trở nên khó khăn hơn do điều kiện hầm mỏ hẹp, trơn trượt và tối tăm.

Đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt ở độ sâu 100m

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung vào hai hầm mỏ và sử dụng dây thừng để tiếp cận, nhưng độ sâu 100 mét của hầm mỏ đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Tây Java, Hendra Rochmawan, cho biết 11 công nhân đã kịp thoát khỏi mỏ trước khi nước dâng cao khiến những người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Ban đầu, các thợ mỏ địa phương và cư dân gần đó đã cố gắng bơm nước ra ngoài trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn và sau đó phải gọi người đến giúp đỡ. Cảnh sát nhận được những báo cáo đầu tiên về các thợ mỏ bị mắc kẹt khoảng 16 giờ sau khi trận lũ bắt đầu. Khi tai nạn xảy ra, các nhà chức trách không được thông báo ngay lập tức vì những người khai thác mỏ đang hoạt động bất hợp pháp, các quan chức cho biết.

"Vấn đề là không ai báo cáo và cũng không ai muốn báo cáo vì hoạt động đó là bất hợp pháp," Muhammad Adam Hamdani, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp và hậu cần của cơ quan phòng chống thiên tai Bogor, cho biết.

Các cơ quan ứng phó thảm họa địa phương vẫn đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra, đồng thời tiếp tục nỗ lực bơm nước ra khỏi các đường hầm và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Đã có ít nhất 13 người thiệt mạng sau vụ việc

Hoạt động khai thác mỏ ở những khu vực như Ciguha tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, bao gồm sạt lở đất, lũ lụt và sập hầm. Quá trình khai thác và chế biến quặng vàng trong các hoạt động này thường liên quan đến việc sử dụng các chất nguy hiểm như thủy ngân và xyanua,đồng thời không có các biện pháp bảo hộ đầy đủ cho người lao động.

Khai thác mỏ quy mô nhỏ và bất hợp pháp đã gây ra hàng loạt tai nạn ở Indonesia, nơi các nguồn tài nguyên khoáng sản nằm ở những khu vực hẻo lánh, trong điều kiện khó khăn cho chính quyền kiểm soát.

Vào tháng Giêng, một số thợ mỏ đã thiệt mạng do ngộ độc khí carbon monoxide tại một mỏ vàng bất hợp pháp trong cùng khu vực, theo báo cáo của hãng tin địa phương Detik.

Theo Reuters, ABC News