Sập mỏ vàng khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, nhiều người khác vẫn đang mất tích

Đây là một mỏ vàng quy mô nhỏ và tự phát.

Theo các quan chức địa phương và các nhà hoạt động, số người chết trong vụ sập mỏ vàng thủ công tại một khu vực hẻo lánh ở Sudan đã tăng lên 82 người, trong khi các đội cứu hộ phải vật lộn vào hôm thứ Tư (16/9) để tìm kiếm những người mất tích bằng thiết bị hạn chế.

Những người sống sót cho biết sự cố sập mỏ xảy ra tại mỏ vàng al-Zara ở Nuhud, một thị trấn thuộc tỉnh Tây Kordofan.

Suleiman Abu Hmeida, thành viên của Phòng Phản ứng Khẩn cấp (một mạng lưới tự phát theo dõi xung đột và hỗ trợ cộng đồng tại Sudan), cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được 82 thi thể ra ngoài tính đến chiều thứ Tư. "Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục người chưa được tìm thấy," ông Abu Hmeida nói với hãng tin Associated Press (AP).

Một quan chức chính quyền địa phương giấu tên cũng xác nhận đã tìm thấy 82 thi thể. Vị quan chức này cho biết vụ sập bắt đầu từ Chủ Nhật (13/9) tại một trong các giếng mỏ và sau đó lan sang các giếng mỏ thông nhau khác. Ông cho biết chỉ có duy nhất một chiếc xe nâng thuộc sở hữu tư nhân được đưa vào phục vụ công tác cứu hộ, khiến công việc tìm kiếm trở nên cực kỳ khó khăn.

Ảnh: Reuters

"Vụ sập có quy mô rất lớn và tình hình đang vô cùng tồi tệ," Khairal-Sayed Gabara, một người may mắn sống sót, chia sẻ qua điện thoại. Ông nói rằng khu vực này hoàn toàn thiếu máy móc cần thiết để dọn dẹp lớp đất đá bị sập.

"Chúng tôi không có máy móc để xúc đất đá và tìm kiếm người sống sót ở độ sâu hơn 30 mét. Có hàng chục người đang làm việc trong mỏ lúc đó," ông cho biết.

Mỏ al-Zara là một trong hàng nghìn mỏ vàng quy mô nhỏ và tự phát nằm rải rác khắp Sudan.

Dù Sudan là quốc gia sản xuất vàng lớn, các vụ sập mỏ gây chết người vẫn thường xuyên xảy ra do quy chuẩn an toàn không được áp dụng rộng rãi. Một vụ sập mỏ vào năm 2023 đã làm 14 thợ mỏ thiệt mạng, và một vụ khác vào năm 2021 đã cướp đi sinh mạng của 38 người.

Al-Amin Suliman, một người sống sót khác, cho biết tính đến sáng thứ Tư đã tìm được 60 thi thể. "Vẫn còn nhiều người kẹt bên trong," ông nói.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan trước đó báo cáo đã đưa được 67 thi thể ra khỏi đống đổ nát và dự báo số người chết sẽ còn tăng. Tổ chức này nhấn mạnh mỏ vàng tự phát này sử dụng lao động không qua đăng ký và hoàn toàn thiếu các biện pháp an toàn cũng như thiết bị bảo hộ cơ bản.

Đơn vị giám sát Đài quan sát Kordofan cho biết có ít nhất 70 thợ mỏ đã chết hoặc mất tích tại hiện trường - khu vực kéo dài hơn 1 km trên một dải đất cát rất dễ sạt lở.

Nguồn: CBS News