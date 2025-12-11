Mới đây, một vụ giết người đã xảy ra ở Malaysia với diễn biến nhanh và nguy hiểm không khác gì trong các bộ phim hành động. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân đằng sau vụ việc là do mâu thuẫn giữa các băng đảng xã hội đen.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Tư, 10 tháng 12 vừa qua. Hai người đàn ông đã bị bắn lúc đang ngồi trong một chiếc xe hơi màu trắng ở Seremban, Malaysia khi họ đang trên đường đến Port Dickson. Nghi phạm được cho là đã đi xe máy.

Hai người đàn ông bị bắn ở trong xe ô tô.

Theo báo Berita Harian, hình ảnh hiện trường cho thấy một người đàn ông gục ngã ở ghế lái. Người ngồi ở ghế hành khách cũng bị thương. Nhiều vết máu và vệt bắn tung tóe cũng có thể nhìn thấy xung quanh ghế hành khách và bên ngoài xe.

Những vết máu quanh xe sau vụ việc.

Một trong hai người đàn ông được cho là bị bắn vào bụng, trong khi người kia bị thương ở tay. Trưởng cảnh sát quận Seremban đã xác nhận vụ việc và cho biết hai người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, một trong hai người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Một trong 2 người đàn ông đã tử vong.

Theo báo The Star, người đàn ông 43 tuổi này trong tình trạng nguy kịch khi được đưa vào bệnh viện, nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng vào chiều ngày 10 tháng 12. Cảnh sát trưởng cho biết người chết được cho là vệ sĩ kiêm tài xế của nạn nhân còn lại trong xe.

Ông nói thêm rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một người đi xe máy đã nổ súng vào chiếc xe khi nó đang tiến đến trạm thu phí Port Dickson. "Chúng tôi tin rằng động cơ của vụ tấn công là trả thù và mâu thuẫn băng đảng, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn," cảnh sát trưởng cho biết.

Ông cũng chia sẻ rằng người đàn ông thứ hai đang được điều trị và khoảng 40 tuổi. Người này cũng là nghi phạm trong một vụ tấn công bằng dao hồi tháng Tư năm nay, báo The Star đưa tin.

Gia Linh (Theo Mothership)