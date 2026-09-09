HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sắp đấu giá lô xe ô tô bị ngập nước qua nóc, giá từ 2,02 tỷ đồng

Lê Tuấn
|

Lô 7 xe ô tô thuộc các nhãn hiệu BMW, Kia và Mazda chưa qua sử dụng nhưng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt ở tỉnh Thái Nguyên năm 2025, vừa được một đơn vị ở Hà Nội thông báo tổ chức đấu giá trực tuyến vào tuần sau.

Một công ty đấu giá có trụ sở ở Hà Nội vừa thông báo tổ chức đấu giá trực tuyến cả lô 7 ô tô chưa qua sử dụng, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, vào khung thời gian 9h00-10h00 sáng 17/9 tới.

Trong số này có một chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu BMW 520i, sản xuất năm 2023. Còn lại là các xe Kia Sorento, Mazda CX-3, 2 chiếc Mazda 2 và 2 chiếc Mazda X-30, đều sản xuất năm 2025.

Đây là tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công, Thái Nguyên.

- Ảnh 1.

Thông tin về 7 xe ô tô chưa qua sử dụng bị ảnh hưởng do ngập lụt ở Thái Nguyên sắp được đưa lên sàn đấu giá (Ảnh: ĐGLV).

Về hiện trạng tài sản đấu giá, hồ sơ do đơn vị tổ chức đấu giá cho biết các phương tiện đã bị ngập nước qua nóc xe (ngập nước tĩnh). Tại thời điểm thẩm định giá, xe đang được tập kết, bảo quản tại kho bãi Sông Công để chờ thực hiện thanh lý.

Trước đó, phương tiện đã được Nhà máy THACO thực hiện vệ sinh, làm sạch sau ngập. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Nhà máy THACO, khung xe và động cơ vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một số cụm chi tiết, phụ tùng khác cần được thay thế để bảo đảm điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giá khởi điểm đấu giá của cả lô 7 xe ô tô này là 2,02 tỷ đồng. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế cuộc đấu giá. Số tiền phải đặt trước là 101 triệu đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến với phương thức trả giá lên và liên tục. Bước giá áp dụng chung trong cả thời gian trả giá là 5 triệu đồng, không giới hạn số lần trả giá.

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km
Tags

BMW

Mazda

kia

Thái Nguyên

Thaco

báo Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại