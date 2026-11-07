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Sắp có thêm xe máy điện Nhật được sản xuất ở Việt Nam

Lê Tuấn
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Bộ đôi xe máy điện mới của Yamaha có tên NMAX E và XENTER E, được xác nhận do Yamaha Motor Việt Nam sản xuất.

Hãng xe Yamaha vừa giới thiệu tới người dùng hai mẫu xe máy điện mới tại triển lãm EICMA 2026 ở châu Âu. Các sản phẩm có tên lần lượt là NMAX E và XENTER E.

- Ảnh 1.

Xe máy điện NMAX E và XENTER E trưng bày tại triển lãm EICMA 2026.

Đáng chú ý, hãng xe Nhật xác nhận rằng cả hai mẫu xe mới này đều được Yamaha Motor Việt Nam đảm nhiệm sản xuất. Việc ra mắt NMAX E và XENTER E nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện của hãng.

Về NMAX E, đây là mẫu xe tay ga điện dành cho thị trường toàn cầu. Sản phẩm được mô tả là sự kết hợp của công nghệ xe điện với những ưu điểm đặc trưng của dòng NMAX chạy xăng, bao gồm khả năng vận hành, thiết kế cao cấp và sự tiện dụng.

- Ảnh 2.

NMAX E mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng xe MAX Series.

Trong khi đó, XENTER E là xe tay ga điện sở hữu kiểu dáng hiện đại, trẻ trung với bánh 16 inch, dáng thanh thoát và sàn để chân rộng. Yamaha cho biết thiết kế hướng đến sự ổn định và thoải mái khi xe di chuyển trong đô thị cũng như trên những mặt đường không bằng phẳng.

- Ảnh 3.

Yamaha XENTER E là xe tay ga chạy điện hướng tới phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Như vậy, đây sẽ là hai mẫu xe hai bánh điện tiếp theo của Yamaha được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Trước đó, NEO’S là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha được lắp ráp tại Việt Nam, vừa phân phối trong nước vừa xuất khẩu sang châu Âu.

Cùng nhóm thương hiệu xe máy Nhật, đối thủ của Yamaha là Honda cũng đang tăng tốc điện hóa. Hãng này hiện đang có 2 mẫu xe máy điện được lắp ráp tại Việt Nam, bao gồm ICON e: và UC3.

Trước đó hồi đầu năm 2026, hãng này hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới được định vị dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

- Ảnh 4.

Dòng xe máy điện Honda UC3 bắt đầu bán bản lắp ráp trong nước tại đại lý từ tháng 10.

Hai mẫu xe máy điện phổ thông này nhiều khả năng cũng được sản xuất trong nước. Mức giá được kỳ vọng ở ngưỡng dưới 30 triệu đồng. Từ năm 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam.

Động thái mới của Honda và Yamaha được coi là bước đi chiến lược trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời tăng sức cạnh tranh để giữ vị thế tại thị trường Việt Nam.

Theo Motorcycles Data, doanh số xe hai bánh ở Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu chiếc, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có hơn 970.000 xe máy điện đến từ các thương hiệu khác nhau, đạt mức tăng trưởng 90,5%.

Theo đó, doanh số xe máy điện chiếm khoảng 32,2% tổng lượng xe hai bánh bán ra tại Việt Nam. Đây cũng được đánh giá là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của thị trường xe máy trong nước.

Về thương hiệu, Honda vẫn là cái tên dẫn đầu với đà tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dữ liệu từ Motorcycles Data cho biết mảng điện hóa của Honda tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 606%.

VinFast với doanh số xe máy điện đạt tăng trưởng hơn 152% trong 3 quý đầu năm tiếp tục duy trì vị trí thứ hai. Xếp thứ ba là Yamaha với doanh số tăng 23,2%, trong khi một số hãng xe điện khác gồm Yadea, Dat Bike, DK Bike, Selex, Tailg cũng đạt tăng trưởng khả quan.

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