Sắp có 1 ông lớn BĐS động thổ 12 toà nhà ở giá rẻ đối diện Vinhomes Riverside, cung cấp gần 3.000 căn hộ

Ngày 26/1, CTCP Him Lam đã tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

Về vị trí, khu đất thực hiện dự án sở hữu mặt tiền phố Hội Xá, tiếp giáp Công ty Cổ phần 26 và đối diện khu đô thị Vinhomes Riverside, được đánh giá là một trong những khu vực có hạ tầng và kết nối giao thông thuận lợi tại phía Đông Thủ đô.

Theo công bố, dự án Him Lam Phúc Lợi được phát triển theo mô hình tổ hợp chung cư – thương mại, hướng tới hình thành một khu đô thị thu nhỏ với hạ tầng đồng bộ. Toàn bộ dự án có quy mô khoảng 8,1 ha, gồm 12 tòa tháp cao 21 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ với nhiều loại diện tích và công năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của người dân khu vực.

Đáng chú ý, trong cơ cấu sản phẩm có khoảng 800 căn hộ thuộc phân khúc nhà ở xã hội, với diện tích linh hoạt từ 59 – 96 m2, chủ yếu là căn hộ 2 – 3 phòng ngủ, phù hợp với các hộ gia đình trẻ, người lao động và đối tượng thu nhập thấp tại đô thị.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, phần đất dành riêng cho khu nhà ở xã hội chiếm khoảng 4,69 ha, tương ứng các lô C1, C2, C3, C4 và C6. Đây là quỹ đất ở đô thị được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhưng Him Lam được miễn tiền theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 103.

Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến giữa năm 2068; sau khi hoàn thành công trình, người mua căn hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định hiện hành.

Song song với phát triển nhà ở, dự án còn dành gần 1,53 ha để xây dựng hệ thống trường học, gồm mầm non và tiểu học. Đây là phần đất Nhà nước giao không thu tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng, xây dựng đồng bộ rồi bàn giao lại cho địa phương quản lý, ưu tiên mô hình trường dân lập.

Hơn 1,33 ha còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung, cũng được giao không thu tiền, với yêu cầu hoàn thiện đầy đủ trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ dự án được giao đất không thông qua đấu giá hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ trên các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt trước đó. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai, yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng nguồn cung nhà ở xã hội.

Trước đó, dự án Him Lam Phúc Lợi đã được TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, với quy mô sử dụng đất khoảng hơn 13 ha, gồm 12 tòa nhà với tổng cộng hơn 5.700 căn hộ. Trong đó có gần 2.000 căn nhà ở xã hội, 504 căn nhà tái định cư và khoảng gần 3.300 căn hộ thương mại; tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 7.000 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, CTCP Him Lam đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội cho phép chuyển đổi toàn bộ dự án khu nhà ở Him Lam Phúc Lợi sang dự án nhà ở xã hội. Theo đề xuất này, hơn 3.200 căn nhà ở thương mại cùng 504 căn nhà tái định cư được chuyển đổi thành nhà ở xã hội, nhằm phục vụ nhu cầu an cư của người thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô.