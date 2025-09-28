Sao nữ Vbiz nhịn ăn nửa tháng vì ly hôn: Ám ảnh việc ra tòa, không dám đăng ký kết hôn lần nữa

Diễn viên Đinh Thúy Hà từng gây dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, ra mắt năm 2000. Khi ấy, cô được xem là gương mặt sáng giá, thậm chí được kỳ vọng trở thành “mỹ nhân mới” của màn ảnh Việt.

Thế nhưng, như chính Đinh Thúy Hà từng thừa nhận, cô đã bỏ lỡ không ít cơ hội để có thể tiến xa và khẳng định vị trí nổi bật hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 20 tuổi, Đinh Thúy Hà tạm gác lại sự nghiệp đang phát triển để lấy chồng, sinh con.

Diễn viên Đinh Thúy Hà được nhiều người biết tới sau khi đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim Bến không chồng

Diễn viên Đinh Thúy Hà vừa qua gây chú ý khi vào vai mẹ Quang trong phim Mưa Đỏ

Diễn viên Đinh Thúy Hà từng kết hôn với một doanh nhân và có 2 con trai chung. Tuy nhiên sau 15 năm chung sống, cô lên tiếng xác nhận đã ly hôn vào năm 2018. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Đinh Thúy Hà tập trung cho công việc và chăm sóc 2 con.

Chia sẻ về chuyện ly hôn, cô từng bộc bạch bị ám ảnh về việc ra tòa. Diễn viên Đinh Thúy Hà cho hay: "Tôi từng nói với con là: 'Nếu mẹ có yêu ai chắc chẳng bao giờ dám đăng ký kết hôn nữa'. Vì ám ảnh việc ra tòa quá khủng khiếp. Nếu như 1 ngày 8-90 tuổi mà tôi vẫn còn trí nhớ, vẫn còn minh mẫn tôi sẽ không bao giờ quên được".

Những ngày đầu sau khi đường ai nấy đi, cô còn không muốn ăn uống, tinh thần suy sụp. "11 ngày tôi không ăn uống, không phải vì tiếc nuối hay muốn níu kéo. Tôi buồn khi ở trong hoàn cảnh không được lựa chọn chia tay trong văn minh, văn hóa. Biến cố này ảnh hưởng đến các con khiến tôi suy sụp. Hơn thế, tôi bị thấm câu ‘Khôn ngoan ra cửa quan mới biết’. Nhiều thứ tôi không thể tưởng tượng được", cô cho hay.

Diễn viên Đinh Thúy Hà từng chia sẻ không dám đăng ký kết hôn lần nữa vì ám ảnh việc ra tòa

Diễn viên Đinh Thúy Hà ly hôn chồng doanh nhân vào năm 2018. Trước khi rạn nứt, cả hai đã có 2 con trai chung

Trên trang cá nhân, diễn viên Đinh Thúy Hà từng lên tiếng phản pháo khi bị bình luận ác ý: "Xinh đẹp như vậy mà chồng bỏ, chắc chắn phải có vấn đề". Cô khẳng định bản thân đang sống rất tốt và không cần người khác phải lo lắng cho mình.

"Một mối tình thất bại không phải là thất bại của tôi, vì tình yêu là chuyện hai phía. Rất có thể vấn đề là ở đối phương mà! Tôi nghĩ, bất cứ lúc nào, chỉ cần có dũng khí để bắt đầu và can đảm để dừng lại là đủ. Vì vậy, các bạn không phải lo cho tôi. Tôi thực sự đang sống rất tốt", cô cho hay.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Đinh Thúy Hà tập trung cho công việc và chăm sóc 2 con