Sao nữ Vbiz lấy chồng tỷ phú: Quen qua app hẹn hò, biệt thự như resort có cả rạp chiếu phim

Bích Tuyền sinh năm 1979 tại Cần Thơ, là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca và trữ tình quê hương. Gần 10 năm trước, nữ ca sĩ quen tỷ phú Gerard Richard Williams thông qua một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 5 người con riêng.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức kết hôn và Bích Tuyền sinh con gái đầu lòng ở tuổi 40. Kể từ đó, cô quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để toàn tâm chăm sóc tổ ấm và dành thời gian nuôi dạy 6 người con.

Ca sĩ Bích Tuyền từng chia sẻ: "Mình ở bên các con từ nhỏ, khi cậu con trai út mới vài tháng tuổi và chăm sóc cả đàn con. Dù mang tiếng 'mẹ kế' nhưng các con riêng rất thân và yêu mình như mẹ ruột vậy. Có chuyện gì các con cũng đi kiếm mình để tâm sự. Các con cần hay muốn gì cũng nói với mình đầu tiên, chứ không phải nói với ba. Trẻ em rất ngây thơ, khi mình cho các con tình yêu chân thật, các con sẽ cảm nhận được và đáp lại".

Ca sĩ Bích Tuyền được biết đến là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương

Cô hiện đã lui về sau, ngưng hoạt động showbiz để chăm lo cho gia đình

Ông xã của Bích Tuyền tên Gerard Richard Williams là một kỹ sư điện tử tài năng và thành đạt. Hiện cặp đôi sinh sống trong dinh thự sang trọng tại Newport Coast, California. Căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, có cả trăm phòng và được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi hiện đại như rạp chiếu phim riêng, quán bar, sân vườn rộng cùng nhiều khu vực giải trí cao cấp.

Theo một số nguồn tin, cơ ngơi của vợ chồng nữ ca sĩ được định giá khoảng 1.600 tỷ đồng. Con số đủ cho thấy độ xa hoa và quyền lực của tỷ phú Mỹ cũng như cuộc sống viên mãn mà Bích Tuyền đang tận hưởng bên chồng con.

Vợ chồng Bích Tuyền hiện sống kín tiếng tại Mỹ, trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông

Cả hai sinh sống trong căn biệt thự có giá lên tới 1.600 tỷ đồng

Ông xã của Bích Tuyền tên Gerard Richard Williams là một kỹ sư điện tử tài năng

Trước khi lấy chồng tỷ phú công nghệ, Bích Tuyền đã là con nhà giàu có. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ về quá khứ của ca sĩ Bích Tuyền. Quang Lê cho hay: "Bích Tuyền là bạn thân của tôi từ xưa. Tôi chơi với Bích Tuyền từ thời Bích Tuyền chưa lấy chồng, đâu ai biết điều này. Tôi nói thật, Bích Tuyền lúc nào cũng giàu có, không phải nhờ lấy chồng tỷ phú nên mới giàu.

Từ ngày xưa nhà Bích Tuyền đã giàu nổi tiếng đất Sài Gòn. Ở cái thời những năm 80, khi cả Sài Gòn người ta còn ao ước chiếc Honda Dream thì Bích Tuyền đã đi hẳn xe ga Spacy (dòng xe ga nhập ngoại đắt tiền nhất thời đó). Bích Tuyền giàu có là cái số rồi. Bích Tuyền là con chủ tiệm vàng cơ mà. Chị ấy qua Mỹ cùng gia đình và vẫn giàu".