"Tài sản" của Phương Oanh

Với một người diễn viên như Phương Oanh, những bộ phim, những vai diễn làm nên tên tuổi cũng chính là thứ "tài sản quý giá". Suốt hơn một thập kỷ làm nghề, cô đã góp mặt trong gần 20 bộ phim truyền hình lớn nhỏ. Mỗi vai diễn là một mảnh ghép trong gia tài nghệ thuật của Phương Oanh, trong đó có nhiều nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Vai Súa trong phim "Lặng yên dưới vực sâu"

Tên tuổi Phương Oanh đến gần với khán giả qua vai Súa trong phim Lặng yên dưới vực sâu

Trước khi được biết đến rộng rãi qua những bộ phim đình đám, Phương Oanh đã gây chú ý với vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu ( năm 2017).

Bộ phim lấy bối cảnh vùng núi, xoay quanh mối tình ngang trái của cô gái người Mông và chàng trai Vừ. Với diễn xuất mộc mạc, chân thực, Phương Oanh đã chinh phục khán giả bằng ánh mắt buồn, sự chịu đựng và lòng thủy chung của nhân vật Súa.

Bộ phim không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, mà còn giúp Phương Oanh thoát khỏi hình ảnh người mẫu “đá chéo sân”. Vai Súa trở thành dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, mở đường cho hàng loạt cơ hội lớn sau này.

Vai Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên

Phương Oanh vụt sáng nhờ vai Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên

Nếu phải chọn một bộ phim làm nên tên tuổi của Phương Oanh, chắc chắn đó là Quỳnh búp bê (năm 2018). Bộ phim của đạo diễn Mai Hồng Phong từng gây tiếng vang lớn, phản ánh hiện thực về nạn buôn bán người và thân phận những cô gái bị lừa vào con đường mại dâm.

Trong vai Quỳnh, một cô gái chịu nhiều tổn thương và luôn khát khao được làm lại cuộc đời, Phương Oanh đã thể hiện trọn vẹn nỗi đau, sự giằng xé nội tâm của nhân vật.

Sự hi sinh cho vai diễn và khả năng nhập vai xuất sắc giúp Phương Oanh được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều nhà phê bình gọi Quỳnh búp bê là “bước ngoặt vàng” của nữ diễn viên, đưa cô trở thành gương mặt nổi bật nhất trong dòng phim chính luận – xã hội của VTV thời điểm đó.

Vai Uyên trong "Cô gái nhà người ta" và vai Tâm trong "Lựa chọn số phận"

Phương Oanh đảm nhận vai cô giáo Uyên trong phim Cô gái nhà người ta

Sau thành công vang dội của Quỳnh búp bê, Phương Oanh tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa với nhiều thể loại khác nhau. Trong Cô gái nhà người ta (2020), cô vào vai Uyên - một cô giáo trẻ thẳng thắn, có cá tính mạnh mẽ, khác hẳn hình ảnh yếu đuối trước đó. Cách cô thể hiện sự kiên nghị, dám đối đầu với cái xấu trong làng quê khiến khán giả thích thú.

Cùng năm, Phương Oanh đảm nhận vai Thiên Trang - con gái của một đại gia bất động sản, xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng đầy mâu thuẫn nội tâm trong phim Lựa chọn số phận. Trang yêu sâu sắc nhưng cũng đầy toan tính, luôn phải giằng co giữa tình yêu và danh vọng. Nhân vật này giúp Phương Oanh thoát khỏi hình ảnh u buồn quen thuộc để thể hiện sự sắc sảo, mạnh mẽ hơn trong diễn xuất.

Nữ diễn viên 8X hóa thân thành cô tiểu thư kiêu kỳ trong Lựa chọn số phận

Chính sự chịu khó thử thách bản thân trong nhiều kiểu vai từ hiền lành, trong sáng đến gai góc, dữ dội đã tạo nên “kho vai diễn” phong phú, trở thành phần quan trọng trong “gia tài nghệ thuật” mà Phương Oanh.

Vai Nam trong "Hương vị tình thân"

Phương Oanh tiếp tục gây sốt với Hương vị tình thân

Năm 2021, Phương Oanh tiếp tục chinh phục khán giả với vai Nam trong bộ phim truyền hình gây sốt Hương vị tình thân. Đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất của VTV trong giai đoạn 2020–2022.

Phim phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV1, đạt rating cao, trở thành “phim quốc dân” được bàn tán rộng khắp. Mỗi tập phim đều được công chúng chờ đợi, nhiều phân cảnh đặc biệt của Nam khiến người xem đồng cảm, khóc theo.

Nhân vật Nam cá tính, mạnh mẽ, yêu thương gia đình và sống hết mình vì người thân được xem là vai diễn “để đời” của Phương Oanh. Cô đã thể hiện một Nam vừa có chiều sâu nội tâm vừa gần gũi, chân thành, khiến người xem cảm nhận rõ sự phát triển của nhân vật qua từng tập phim.

Vai Mỹ Anh trong phim "Gió ngang qua khoảng trời xanh"

Phương Oanh hiện đang đảm nhận vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh

Gần đây nhất, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là vai chính đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Mỹ Anh là người phụ nữ đã từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, dành thời gian hỗ trợ chồng trong việc phát triển công ty. Lúc đầu cuộc hôn nhân của Mỹ Anh được xem như tưởng chừng viên mãn, cô là bờ vai vững chắc, là người hy sinh để vun vén tổ ấm.

Tuy nhiên, càng về sau, Mỹ Anh bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa cô và chồng ngày càng lớn, giữa những kỳ vọng và thực tế, cô phải đối mặt với những mâu thuẫn nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày. Vai diễn này đòi hỏi Phương Oanh thể hiện nội tâm sâu, sự dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ trong cách giữ gìn hạnh phúc.

Phương Oanh chia sẻ rằng nhân vật Mỹ Anh có nhiều điểm gần với chị trong hiện tại: điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, mong muốn sự bình yên dù vẫn cầu toàn và luôn muốn chu toàn mọi thứ.