Sao nữ Vbiz chơi pickleball gây tranh cãi: Ăn mặc bị chê lố lăng, trang điểm đậm lè như đi diễn

Mới đây, Sĩ Thanh gây chú ý khi xuất hiện tại một giải đấu pickleball. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên cầm vợt thi đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán lại không nằm ở màn thi đấu, mà là trang phục được cho là có phần táo bạo của Sĩ Thanh.

Theo đó, Sĩ Thanh diện bộ outfit màu vàng nổi bật với phần áo croptop cổ chéo, khoét ngực và chân váy xòe ngắn. Kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo giúp nữ diễn viên trông vừa năng động vừa gợi cảm. Nhưng bên cạnh lời khen thì nhiều cư dân mạng góp ý thẳng layout của Sĩ Thanh như đi sự kiện hơn là tham gia giải đấu.

Sĩ Thanh gây chú ý tại một giải đấu pickleball (Nguồn: hanashowbiz)

Nhiều đoạn clip quay cảnh Sĩ Thanh thi đấu thu hút loạt bình luận trái chiều. Netizen cho rằng bộ đồ của Sĩ Thanh gợi cảm quá đà, cộng với lớp trang điểm dày trông nữ diễn viên giống đi diễn nhiều hơn là thi đấu. Không những vậy, nhiều cư dân mạng còn chê thẳng việc Sĩ Thanh đầu tư cho trang phục nhiều hơn là chuyên môn, bởi lẽ theo dõi vài tình huống thi đấu trên sân trông như tập luyện nhiều hơn là thi đấu.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại có cách nhìn thoáng hơn và bênh vực Sĩ Thanh trước các bình luận mỉa mai gay gắt. Theo đó, netizen cho rằng chuyện lựa chọn trang phục thể thao là quyền cá nhân, miễn sao phù hợp với vóc dáng khiến bản thân cảm thấy tự tin, thoải mái.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Thời trang khó hiểu, ai đi đánh pickleball mà trang điểm đậm lè như đi biểu diễn - Chơi thể thao mà tưởng đi đám cưới không đó - Mặc đồ giống đi tắm biển hơn - Đánh nhẹ nhàng nhỉ, mình đánh pickleball toàn chạy hùng hục - Công tâm mà nói thì bộ đồ đẹp mà - Mặc đồ không trái thuần phong mỹ tục, cảm thấy tự tin nhất là được. Đừng khắt khe quá mọi người

Cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều về trang phục của Sĩ Thanh khi chơi pickleball

Sĩ Thanh nổi tiếng là mỹ nhân chuộng phong cách gợi cảm, ăn diện táo bạo

Sĩ Thanh sinh năm 1986 tại TP.HCM, cô từng là phát thanh viên trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Sĩ Thanh khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và web drama đình đám như Chiến Dịch Chống Ế, Gái Già Lắm Chiêu...

Sau hiệu ứng của Chiến Dịch Chống Ế, Sĩ Thanh tích cực gia nhập vào đường đua Vpop khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, chất lượng của những bài hát này được khán giả đánh giá không cao. Điều gây chú ý trong các dự án âm nhạc của Sĩ Thanh chính là MV Oh My Chuối. Lời hát sáo rỗng, nội dung MV gây phản cảm chính là những nhận xét mà nữ ca sĩ phải nhận về sau khi phát hành ca khúc này. Sau đó, Sĩ Thanh trình làng các bài hát khác nhưng vẫn không thể tạo được dấu ấn gì.

Ở tuổi 39, Sĩ Thanh không còn quá mặn mà với showbiz, cô dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của bản thân cũng như sự nghiệp kinh doanh. Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Sĩ Thanh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, cô còn thực hiện nhiều vlog chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ, gây chú ý với hình ảnh gợi cảm với body nóng bỏng.

Sĩ Thanh sở hữu body nóng bỏng, nhan sắc quyến rũ dù đang trước ngưỡng cửa tuổi 40



