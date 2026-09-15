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Sao nữ duy nhất công khai bình luận đúng 5 chữ về màn xin lỗi của Trường Giang

Hạ Anh
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Nữ nghệ sĩ này và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết.

Tối 14/8, Trường Giang gây chú ý khi đăng tải bài viết xin lỗi sau khoảng 10 ngày vướng những tranh luận trên Threads. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình, đồng thời mong những câu chuyện liên quan đến anh không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của các đồng nghiệp. Bài viết nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Bên cạnh những khán giả đồng cảm với nam nghệ sĩ, một bộ phận vẫn cho rằng lời xin lỗi chưa thực sự giải đáp những vấn đề đang được bàn luận. Đáng chú ý, giữa hàng loạt bình luận, chỉ một nghệ sĩ thân thiết công khai để lại lời nhắn dưới bài viết của Trường Giang là ca sĩ Hồng Ngọc. Cô dành đúng 5 chữ để nhắn gửi đàn em: "Anh chị luôn trân quý".

Trường Giang xin lỗi: Ca sĩ Hồng Ngọc gửi lời động viên bất ngờ trong 5 chữ - Ảnh 1.

Bài đăng của Trường Giang có gần 10 nghìn bình luận, trong đó nổi bật là lời động viên của ca sĩ Hồng Ngọc

Dù ngắn gọn, lời nhắn của Hồng Ngọc lập tức thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ vốn có mối quan hệ thân thiết với Trường Giang và Nhã Phương trong nhiều năm. Hai gia đình thường xuyên gặp gỡ mỗi khi Trường Giang và Nhã Phương có dịp sang Mỹ.

Không chỉ giữ mối quan hệ ngoài đời, Hồng Ngọc cũng từng công khai ủng hộ các hoạt động của đàn em. Khi Trường Giang ra mắt phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng, nữ ca sĩ từng dành nhiều lời khen cho nam nghệ sĩ: "Tui tin đây sẽ là một bộ phim rất chạm, rất tình thân. Vì Trường Giang là người em chỉnh chu, nhiệt huyết và sống ấm áp đầy yêu thương".

Trường Giang xin lỗi: Ca sĩ Hồng Ngọc gửi lời động viên bất ngờ trong 5 chữ - Ảnh 2.

Hồng Ngọc và Trường Giang - Nhã Phương thường gặp gỡ nhau mỗi dịp vợ chồng "Mười khó" sang Mỹ biểu diễn

Trước đó, chuyện nhiều đồng nghiệp thân thiết không công khai lên tiếng bênh vực Trường Giang cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, đây là điều anh chủ động đề nghị mọi người thực hiện. Trường Giang từng cho biết anh dặn các đồng nghiệp không cần lên tiếng, bởi không muốn những người thân thiết bị kéo vào ồn ào, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng. Thay vì công khai bảo vệ, một số nghệ sĩ vẫn âm thầm nhắn tin hỏi han, động viên nam nghệ sĩ trong thời gian qua.

Trường Giang xin lỗi: Ca sĩ Hồng Ngọc gửi lời động viên bất ngờ trong 5 chữ - Ảnh 3.

Chuyện gì đang xảy ra với Trường Giang?

Những ngày qua, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi loạt clip, hình ảnh và phát ngôn cũcủa nam nghệ sĩ bị đào lại, chủ yếu xoay quanh những màn tương tác với đồng nghiệp trong các chương trình trước đây. Những nội dung này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều. Sau hơn 10 ngày im lặng, Trường Giang chính thức lên tiếng xin lỗi. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng có lúc "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình và những khán giả đã phải bận lòng.

Trường Giang chia sẻ: "Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng. Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai. Giang cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng Giang trong những chương trình cũ không vì Giang mà bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng".

Lời xin lỗi lập tức gây ra nhiều phản ứng. Một bộ phận khán giả ghi nhận việc Trường Giang chủ động nhận thiếu sót, trong khi không ít người cho rằng anh chưa trực tiếp giải đáp những vấn đề đang được bàn luận, khiến tranh cãi chưa thể khép lại.

Trường Giang xin lỗi: Ca sĩ Hồng Ngọc gửi lời động viên bất ngờ trong 5 chữ - Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

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Tags

Trường Giang

Hồng Ngọc

Nhã Phương

ca sĩ

sao Việt

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