Sao nữ bị chồng “cắm sừng” ở nước ngoài: Suy sụp vì sảy thai, làm đủ nghề để kiếm sống

Mới đây, loạt ảnh cũ của Đổng Tuyền trong giai đoạn tháng 8/2020 bất ngờ được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến dân tình bàn tán xôn xao. Những bức hình này tiết lộ về hậu trường quay chụp quảng cáo của nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp. Có thể thấy được, trông Đổng Tuyền vô cùng tiều tụy, lộ rõ dấu hiệu lão hóa trên gương mặt khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Nhân viện công tác từng làm việc với Đổng Tuyền chia sẻ: "Khi đó Đổng Tuyền đang gặp khó khăn lớn về kinh tế, việc gì cô ấy cũng nhận hết. Quảng cáo mà chúng tôi đang quay là của một nhãn hiệu vô danh, tên tôi còn chưa nghe thấy bao giờ. Ekip của Đổng Tuyến còn dặn chúng tôi là đừng nhắc đến cái tên Cao Vân Tường trước mặt cô ấy".

Được biết, khi ấy, Cao Vân Tường - người chồng đã "cắm sừng" Đổng Tuyền và còn bị tố cưỡng dâm tập thể ở nước ngoài đã thoát khỏi ải khó khăn. Từ tháng 3/2020, nam diễn viên này được tòa phán vô tội và 2 người cũng đã đường ai nấy đi. Thế nhưng, tình trạng của Đổng Tuyền dường như ngày càng kém. Nhân viên công tác tiết lộ thêm: "Cô ấy suy sụp tới mức khiến người ta nhìn thôi đã thấy hoảng hốt".

Loạt ảnh cũ hồi năm 2020 của Đổng Tuyền được tiết lộ. Nhân viên công tác cho biết, trông cô rất hốc hác, suy sụp.

Khi ấy, Đổng Tuyền vừa trải qua quãng thời gian vất vả để lo liệu cho gã chồng tệ bạc và sau đó là đổ vỡ hôn nhân.

Theo trang 163, nguyên nhân khiến Đổng Tuyền rơi vào tình trạng u uất như vậy là vì cô mất một đứa con trong thời gian chạy ngược chạy xuôi vì cho người chồng tệ bạc đang vướng vòng lao lý. Được biết, trước đó, giới truyền thông từng ghi lại khoảnh khắc nàng "Điêu Thuyền" của Tam Quốc Cơ Mật lộ vòng hai to bất thường, dính nghi vấn mang thai. Thêm vào đó, trước khi dính phải bê bối, chồng cô – nam diễn viên Cao Vân Tường cũng từng úp mở về việc có thêm thành viên mới.

Netizen suy đoán Đổng Tuyền mất con sau khi nghe tin tày đình từ chồng.

Chẳng ai ngờ, năm 2018, Cao Vân Tường dính phải chuyện tày đình, bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể ở Australia, khiến Đổng Tuyền phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Cô gầy rộc đi, mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi, lại phải tìm đủ mọi cách xoay sở tiền bạc, phải bán nhà, bán trang sức và vay mượn khắp nơi để bảo lãnh cho chồng. Cũng may, Đổng Tuyền có người chị em thân thiết như Đồng Lệ Á, sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Vụ án của Cao Vân Tường kéo dài hơn 2 năm với hơn 60 phiên tòa, Đổng Tuyền đều theo sát để trợ giúp cho Cao Vân Tường. Khi ấy, nhiều người tỏ vẻ bất bình vì nữ diễn viên quá dại khờ, hết lòng hết dạ vì kẻ đã thay lòng. Thực tế thì Đổng Tuyền đã sớm dứt tình nhưng vẫn chẳng thể buông tay mặc kệ vì: "Cả đời tôi sẽ không thể quên được sự phản bội này nhưng tôi không thể để con con mình đến nhà tù gặp cha nó được".

Dù không tha thứ cho sự phản bội nhưng Đổng Tuyền vẫn tận tình tận nghĩa với Cao Vân Tường.

Năm 2019, Cao Vân Tường – Đồng Tuyền chính thức ly hôn. Chẳng bao lâu sau, nam diễn viên họ Cao đã có cuộc sống mới, năm trước còn tái hôn và sinh được một cô con gái. Còn Đổng Tuyền thì tập trung vào công việc và còn tham gia show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng để hâm nóng tên tuổi.

Đến tháng 7 vừa qua, Đổng Tuyền khiến bao người phải bất ngờ khi đột ngột tuyên bố tái hôn với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi – nam diễn viên Trương Duy Y. Thế nhưng, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này có phần bất ổn vì cả hai vừa cưới đã sống riêng, lại hoàn toàn độc lập về mặt kinh tế, không có nhiều mối liên kết với nhau.

Đổng Tuyền kết hôn với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi.

Nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp cho biết, cô sống riêng với chồng mới cưới vì lo ngại con gái không thoải mái, chưa sẵn sàng chung nhà với bố dượng. Không chỉ vậy, Đổng Tuyền và Trương Duy Y còn có 2 thỏa thuận để tiến đến hôn nhân đó là nam diễn viên không chỉ chấp nhận con gái cô mà còn phải chấp nhận cả việc cô không sinh con thứ 2. Nghĩa là Đổng Tuyền sẽ không sinh con chung với Trương Duy Y. Điều này khiến nữ MC đình đám Nghê Bình phải đặt câu hỏi: "Nếu vậy em kết hôn làm gì?".

Nữ diễn viên sống riêng với chồng mới cưới vì con gái.

Chỉ sau 1 tháng về chung nhà, cặp đôi chị em đã nảy ra sinh nhiều bất đồng, không hòa thuận trong cuộc sống. Trương Duy Y dường như có phần mặc cảm trước vợ vì điều kiện kinh tế có phần yếu kém, dễ có hành động làm tổn thương người khác và suy nghĩ cảm tính trước những tình huống trái ý muốn của mình. Anh từng nổi nóng, bực tức to tiếng với nàng "Điêu Thuyền" ngay ở nơi công cộng vì không có nổi 1.888 NTD (gần 7 triệu đồng) trả hóa đơn tiền ăn cho vợ và bạn bè. Hiện tại, người hâm mộ đang hết sức lo lắng cho Đổng Tuyền, lo rằng cô sẽ bị tổn thương vì cuộc hôn nhân lần 2 của cô đang trên đà đổ vỡ dù mới chỉ vừa bắt đầu.

Nguồn: iFeng, 163