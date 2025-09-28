Sao nam đình đám thất nghiệp 5 năm, sống dựa vào trợ cấp của vợ cũ?

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Khải Uy nay lại khiến công chúng tiếc nuối khi sự nghiệp gần như "đóng băng" suốt 5 năm qua. Từ một ngôi sao được săn đón, anh dần rơi vào tình cảnh bị mỉa mai là thất nghiệp, thậm chí còn được cho là sống thoải mái nhờ trợ cấp từ vợ cũ - nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch.

5 năm không đóng phim, sự nghiệp chững lại

Những năm qua, Lưu Khải Uy từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám, gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất tinh tế. Thế nhưng kể từ sau dự án Đây Chính Là Cuộc Sống hợp tác với Trần Đô Linh phát sóng năm 2020, nam diễn viên hầu như không còn xuất hiện trong bất kỳ bộ phim nào. Đây cũng là tác phẩm truyền hình cuối cùng của anh cho đến hiện tại.

Sau đó, Lưu Khải Uy chỉ tham gia diễn kịch nói và góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai năm 2022. Tuy nhiên, những hoạt động này không đủ để giữ độ hot khiến khán giả dần quên đi sự hiện diện của anh trong làng giải trí. Chính vì thế, dư luận nhiều lần mỉa mai Lưu Khải Uy là "sao nam thất nghiệp" của Cbiz.

Lưu Khải Uy đã không đóng phim suốt 5 năm

Sống dựa vào trợ cấp từ vợ cũ

Điều khiến nhiều người bàn tán là dù gần như không có công việc ổn định trong nhiều năm, Lưu Khải Uy vẫn sống thoải mái. Có vẻ như chuỗi ngày không cần lo lắng về tiền bạc xuất phát từ việc anh nhận được khoản trợ cấp khổng lồ từ vợ cũ Dương Mịch.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Khải Uy không chỉ có quyền nuôi con sau khi ly hôn mà còn nhận được khoản tiền trợ cấp nuôi dưỡng con gái Tiểu Nhu Mễ lên đến 500 triệu tệ (khoảng 1850 tỷ đồng) từ Dương Mịch. Ngoài khoản tiền "khủng" ban đầu thì mỗi năm, nam diễn viên Thiên Sơn Mộ Tuyết còn nhận thêm ít nhất 20 triệu tệ (khoảng 74 tỷ đồng) tiền trợ cấp mà Dương Mịch gửi đến để lo các chi phí cho con gái.

20 triệu tệ mỗi năm là con số mà một nghệ sĩ hết thời khó lòng kiếm được, ngay cả khi chăm chỉ nhận phim. Nhờ đó, Lưu Khải Uy có thể duy trì cuộc sống thoải mái dù sự nghiệp không còn phát triển. Nhưng nhiều người cho rằng anh đang phụ thuộc quá nhiều vào sự chu cấp của vợ cũ thay vì tự mình vực dậy sự nghiệp.

Dương Mịch tốn rất nhiều tiền trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Vì sao Lưu Khải Uy "thất nghiệp"?

Mặc dù netizen mong muốn Lưu Khải Uy quay lại làm việc để kiếm tiền nuôi con thay vì sống nhờ vào khoản phí Dương Mịch gửi mỗi năm nhưng rõ ràng, anh khó mà tìm được "mùa xuân thứ 2" trong sự nghiệp được nữa. Nguyên nhân đến từ việc tuy có diễn xuất ổn nhưng Lưu Khải Uy chỉ phù hợp với dòng phim thần tượng, khi chuyển hướng sang chính kịch, anh không để lại nhiều dấu ấn. Thêm vào đó, Lưu Khải Uy không còn sức hút trên màn ảnh nhỏ, hàng loạt phim flop liên tiếp khiến các nhà sản xuất mất lòng tin vào anh.

Ngoài ra, danh tiếng của Lưu Khải Uy đã sụp đổ sau khi bị tố ngoại tình với nữ diễn viên Vương Âu. Scandal này khiến Lưu Khải Uy chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, mà các nhà sản xuất vốn rất nhạy cảm với những ngôi sao vướng bê bối, do đó cơ hội để anh trở lại màn ảnh ngày càng mong manh. Cộng thêm việc mất đi sự hậu thuẫn từ Dương Mịch cũng khiến Lưu Khải Uy không còn dễ dàng tiếp cận tài nguyên phim ảnh chất lượng.

Với tình trạng hiện nay, Lưu Khải Uy thất nghiệp cũng không lạ

Không chỉ sự nghiệp lao dốc, đời sống tình cảm của Lưu Khải Uy cũng không mấy suôn sẻ. Cuối năm ngoái, ngôi sao 7x và bạn gái Lý Hiểu Phong chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. Trước đó, cặp đôi từng được cho là đã tính đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi.

Hiện tại, Lưu Khải Uy rơi vào cảnh vừa không có phim đóng vừa không có nửa kia bên cạnh. Từ một ngôi sao nổi tiếng, anh trở thành "người đàn ông thất nghiệp" sống dựa vào khoản trợ cấp của vợ cũ. Nhiều khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp từng huy hoàng một thời của Lưu Khải Uy, song cũng cho rằng đây là hệ quả từ chính những lựa chọn và scandal trong quá khứ của anh.