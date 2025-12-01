Sánh vai Mỹ và UAE, Việt Nam bất ngờ lọt top 16 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới 2025–2026

Ẩm thực – "đặc sản mùa đông" đưa Việt Nam vào danh sách của Time Out

Trong danh sách 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới 2025–2026 mà Time Out công bố, Việt Nam được xếp vào nhóm "Best for food" là hạng mục vinh danh những điểm đến mà chỉ riêng ẩm thực cũng đủ trở thành lý do để du khách xách ba lô lên đường. Time Out đánh giá du khách có thể ăn ngon ở mọi nơi, từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp, và chính mức giá dễ tiếp cận giúp trải nghiệm này trở nên hấp dẫn hơn nhiều điểm đến quốc tế khác.

Trong danh sách 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới 2025–2026 mà Time Out công bố, Việt Nam được xếp vào nhóm "Best for food". (Ảnh: Vietnam)

Theo Time Out, Việt Nam là điểm đến khiến du khách không thể quên hương vị của những món ăn truyền thống, đặc biệt vào mùa lạnh. Mùa đông miền Bắc với nền nhiệt 12–15°C trở thành thời điểm lý tưởng để thưởng thức phở, bún thang, bún mọc hay các món chè nóng đều là những hương vị đã nhiều lần được báo chí quốc tế vinh danh.

CNN từng mô tả phở Việt Nam là "món ăn hoàn hảo cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng đạt đến đỉnh cao vào những buổi sáng se lạnh", đồng thời đưa món ăn này vào danh sách 50 món ngon nhất thế giới. Trong bài viết khác, CNN nhận xét: "Ẩm thực Việt Nam giàu tính cân bằng, vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, kết hợp hoàn hảo giữa vị mặn, ngọt, chua, cay và thảo mộc tươi".

Theo Time Out, Việt Nam là điểm đến khiến du khách không thể quên hương vị của những món ăn truyền thống, đặc biệt vào mùa lạnh. (Ảnh: VOV)

Lonely Planet, khi giới thiệu ẩm thực đường phố Đông Nam Á, gọi Việt Nam là "thiên đường của các món ăn mang hương vị tươi sáng và sắc nét", nhấn mạnh rằng du khách "chỉ cần bước vài bước trong khu phố cổ Hà Nội đã có thể bắt gặp hàng chục món ăn khác nhau". Trong danh sách Những món ăn phải thử ở châu Á, Lonely Planet từng đề cập bún bò Huế với nhận xét: "Đây là món súp giàu hương vị, mang tính biểu tượng cho sự tinh tế của ẩm thực miền Trung Việt Nam".

South China Morning Post (SCMP) cũng nhiều lần nhắc đến ẩm thực Việt trong các bài viết về du lịch mùa đông. Trong một bài bình luận, SCMP viết: "Hà Nội mùa đông giống như bản giao hưởng của các món nóng từ bún mọc, bánh trôi tàu đến những quán chè nóng nằm sâu trong các ngõ nhỏ". Tờ báo này cho rằng chính sự gần gũi, giản dị và giàu tính bản địa khiến món ăn Việt dễ tạo ra ấn tượng khó quên.

Lonely Planet khi giới thiệu ẩm thực đường phố Đông Nam Á, gọi Việt Nam là "thiên đường của các món ăn. (Ảnh: TẠP CHÍ DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH)

Trong khuyến nghị của Time Out, ba hành trình tiêu biểu được đề xuất bao gồm Hà Nội, Hội An và TP.HCM, mỗi nơi đều sở hữu những trải nghiệm mùa đông rất riêng. Hà Nội là "trái tim của ẩm thực mùa lạnh", nơi du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng một tô phở nóng, đi dạo hồ Gươm trong sương mờ rồi kết thúc buổi tối ở một quán jazz nhỏ. Hội An mang nét bình yên cổ kính, với đèn lồng, chợ đêm và những món ăn truyền thống như cao lầu, mì Quảng. Còn TP.HCM lại cuốn hút bởi sự sôi động, đa văn hóa và văn hóa cà phê không bao giờ ngủ.

Khí hậu dễ chịu, chi phí hợp lý và xu hướng du lịch trải nghiệm đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới

Việc Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng của Time Out không chỉ đến từ ẩm thực, mà còn nhờ khí hậu tương đối dễ chịu, đặc biệt là từ tháng 10 đến tháng 2 là thời điểm được cho là lý tưởng để khám phá dọc miền đất nước. Trong khi du khách phương Tây phải đối mặt với mùa đông băng giá, Việt Nam lại mang đến sự ấm áp của miền Nam và vẻ đẹp se lạnh đặc trưng của miền Bắc.

Hà Nội mùa đông luôn khiến du khách thích thú với những buổi sáng mù sương, tiếng rao bánh giò, bánh khúc, mùi quẩy nóng bên lề phố. Đây cũng là thời điểm mà nét đẹp hoài cổ của phố phường trở nên rõ rệt nhất, từ những mái ngói rêu phong đến các quán cà phê nhỏ trầm mặc.

Trong khuyến nghị của Time Out, ba hành trình tiêu biểu được đề xuất bao gồm Hà Nội, Hội An và TP.HCM, mỗi nơi đều sở hữu những trải nghiệm mùa đông rất riêng. (Ảnh: VOV)

Ở Hội An, tiết trời dịu nhẹ giúp du khách có thể thong thả đi bộ qua những con ngõ nhỏ, chiêm ngưỡng kiến trúc pha trộn giữa Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc và ngồi bên bờ sông Hoài để thưởng thức món ăn truyền thống trong không khí tĩnh lặng.

TP.HCM, dù không có mùa đông đúng nghĩa, lại hấp dẫn bởi nhịp sống trẻ trung và sự phong phú của các hoạt động về đêm. Đối với nhiều du khách quốc tế, đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm năng lượng tích cực giữa mùa đông ảm đạm của phương Tây.

Ngoài yếu tố thời tiết, Việt Nam còn được xem là điểm đến thân thiện với túi tiền. (Ảnh: VOV)

Ngoài yếu tố thời tiết, Việt Nam còn được xem là điểm đến thân thiện với túi tiền. Time Out nhận định chi phí lưu trú, ẩm thực và di chuyển ở Việt Nam "dễ tiếp cận hơn nhiều so với các điểm đến mùa đông nổi tiếng tại châu Âu và châu Mỹ". Với du khách châu Âu, khoản tiết kiệm này đặc biệt đáng kể trong mùa cao điểm du lịch cuối năm.

Vài năm gần đây, các chính sách visa thông thoáng hơn, đường bay quốc tế mở rộng và sự phát triển mạnh của hệ thống khách sạn, resort và homestay đã hỗ trợ đáng kể cho việc thu hút du khách đến Việt Nam vào mùa đông. Xu hướng du lịch chú trọng trải nghiệm bản địa, tìm kiếm món ăn đặc trưng và sống chậm cũng phù hợp với những gì Việt Nam đang sở hữu.

Các chuyên gia du lịch nhận định sự xuất hiện của Việt Nam trong danh sách của Time Out là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm du lịch mùa đông từ tour ẩm thực, tour di sản, tour đi bộ, cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào buổi tối. Điều này cũng phù hợp với chiến lược nâng cao trải nghiệm và giá trị chi tiêu của du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Xu hướng du lịch chú trọng trải nghiệm bản địa, tìm kiếm món ăn đặc trưng và sống chậm cũng phù hợp với những gì Việt Nam đang sở hữu. (Ảnh: IDC Travel)

Sự vinh danh từ Time Out, kết hợp cùng những lời khen liên tục từ CNN, Lonely Planet và SCMP, cho thấy ẩm thực và văn hóa bản địa đang trở thành "thương hiệu mềm" quan trọng của Việt Nam. Đối với nhiều du khách, Việt Nam không chỉ là nơi để tránh rét, mà còn là nơi để tìm kiếm những hương vị ấm áp, những câu chuyện văn hóa thú vị và những trải nghiệm có thể kể lại sau chuyến đi.

Những bát phở bốc khói đầu đông ở Hà Nội, những dãy phố Hội An trầm mặc, những quán cà phê nhỏ ấm sáng bên đường hay nhịp sống sôi động của TP.HCM tất cả đã tạo nên bức tranh mùa đông đầy cảm xúc, đủ để khiến Việt Nam trở thành điểm đến đáng trở lại trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo Time Out, Lonely Planet, SCMP