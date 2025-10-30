Sánh vai cùng Brazil và Mexico, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới 2026

Lonely Planet vừa công bố danh sách Best in Travel 2026, bảng xếp hạng thường niên tôn vinh những điểm đến ấn tượng nhất hành tinh. Giữa những cái tên rực rỡ như Brazil, Mexico hay Ireland, Quy Nhơn, nay là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) hay còn gọi là "viên ngọc xanh của miền Trung Việt Nam" đã xuất sắc góp mặt, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới.

Quy Nhơn đã xuất sắc góp mặt, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới. (Ảnh: Vietravel)

Quy Nhơn – Điểm đến duy nhất của Việt Nam được vinh danh

Theo CNN và VietnamNet, danh sách Best in Travel 2026 được công bố ngày 21/10 bởi Lonely Planet, nhà xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu với hơn 145 triệu cuốn cẩm nang du lịch đã được bán ra kể từ năm 1973. Năm nay, chủ đề được lựa chọn nhằm tôn vinh những vùng đất "vừa mang bản sắc địa phương đậm nét, vừa thể hiện sức bật du lịch hậu đại dịch", theo chia sẻ của bà Nitya Chambers, Giám đốc biên tập kiêm Phó Chủ tịch nội dung của Lonely Planet.

Giữa hàng loạt điểm đến đình đám, Quy Nhơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hòa quyện giữa núi và biển, với những bờ cát cong mềm, làn nước xanh ngắt và những ghềnh đá hoang sơ như Eo Gió, Kỳ Co hay Hòn Khô. Du khách đến đây thường ví Quy Nhơn là "nơi biển xanh gặp núi biếc", nơi mỗi buổi sớm, ánh mặt trời lấp lánh soi xuống mặt nước trong veo, phản chiếu những mỏm đá nhấp nhô như bức tranh thiên nhiên sống động.

Giữa hàng loạt điểm đến đình đám, Quy Nhơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hòa quyện giữa núi và biển, với những bờ cát cong mềm, làn nước xanh ngắt và những ghềnh đá hoang sơ. (Ảnh: ezCloud)

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên quyến rũ, thành phố biển này còn lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm Pa với nhiều di tích nổi tiếng như Tháp Bánh Ít, Tháp Đôi hay Tháp Dương Long. Mỗi công trình đều mang trong mình giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo, phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa các thời kỳ. Nhiều du khách quốc tế cho biết họ ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi cách người dân Quy Nhơn gìn giữ và kể lại câu chuyện văn hóa Chăm một cách mộc mạc, gần gũi.

Ẩm thực địa phương cũng là yếu tố khiến Quy Nhơn "ghi điểm" trong lòng du khách. Những món ăn mang đậm hương vị biển như bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy, nem nướng hay các loại hải sản tươi ngon luôn hấp dẫn du khách từ khắp nơi. Không quá cầu kỳ, ẩm thực Quy Nhơn chinh phục thực khách bằng sự tươi mới và tinh tế, thể hiện rõ phong vị miền biển Việt Nam.

Ẩm thực địa phương cũng là yếu tố khiến Quy Nhơn "ghi điểm" trong lòng du khách. (Ảnh: MoMo)

Những năm gần đây, Quy Nhơn đã vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Từ một vùng biển yên bình, nơi đây đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn tìm về vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh nhưng vẫn tiện nghi. Hệ thống lưu trú và nghỉ dưỡng ngày càng phát triển với nhiều khu resort cao cấp nằm dọc bờ biển. Nhiều tạp chí du lịch quốc tế từng nhận định, Quy Nhơn đang đi đúng hướng khi phát triển bền vững, ưu tiên bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa thay vì khai thác ồ ạt.

Sánh vai cùng những điểm đến nổi bật toàn cầu

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới 2026 của Lonely Planet, Quy Nhơn đứng chung hàng ngũ với những địa danh nổi tiếng như Brazil, Mexico, Ireland, cùng loạt điểm đến hấp dẫn khác như Cádiz (Tây Ban Nha), Utrecht (Hà Lan), Cartagena (Colombia), Quetzaltenango (Guatemala), Akaria–Flinders Ranges & Outback (Australia), Phuket (Thái Lan), Barbados (Caribbean) và British Columbia (Canada).

Các chuyên gia du lịch nhận định, việc Quy Nhơn được xướng tên giữa dàn điểm đến quốc tế danh giá là bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam. (Ảnh: Vacation Travel)

Các chuyên gia du lịch nhận định, việc Quy Nhơn được xướng tên giữa dàn điểm đến quốc tế danh giá là bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam, thể hiện tiềm năng lớn của những đô thị biển đang trên đà phát triển bền vững. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống hậu đại dịch.

Theo đại diện Lonely Planet, danh sách năm nay không chỉ hướng đến những nơi nổi tiếng mà còn khuyến khích du khách khám phá những vùng đất mới mẻ, nơi họ có thể tìm thấy trải nghiệm chân thực và sự kết nối với cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh du lịch thế giới đang thay đổi, những điểm đến như Quy Nhơn, nơi vẫn giữ được nét mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại và được xem là "báu vật" của ngành du lịch khu vực châu Á.

Cất cánh cùng du lịch Việt Nam

Việc Quy Nhơn lọt vào danh sách Best in Travel 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng tự hào của du lịch Việt Nam trong năm nay. Trước đó, Hà Nội cũng được tạp chí Time Out vinh danh là một trong những điểm ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á, sánh vai cùng Kyoto (Nhật Bản), đảo Nami (Hàn Quốc) và Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Những tín hiệu này cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ sau đại dịch. Từ Bắc vào Nam, các điểm đến ngày càng được đầu tư bài bản, chú trọng đến trải nghiệm du khách và tính bền vững. Sự xuất hiện của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế là minh chứng rõ nét cho sức hút của Việt Nam, đất nước sở hữu thiên nhiên phong phú, văn hóa đa dạng và con người hiếu khách.

Không ồn ào, không quá thương mại, Quy Nhơn đang chứng minh rằng vẻ đẹp chân thật và tinh tế vẫn có thể khiến thế giới phải dừng lại để chiêm ngưỡng. (Ảnh: Phú Quốc Xanh)

Đại diện ngành du lịch Gia Lai cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Quy Nhơn ra thế giới, đồng thời đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch xanh và các sản phẩm đặc trưng nhằm thu hút du khách quốc tế. Mục tiêu là đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực miền Trung trong những năm tới.

Lonely Planet gọi những nơi được chọn là "hành trình của cảm xúc và khám phá", và với Quy Nhơn, đó thực sự là hành trình nơi biển xanh gặp núi biếc, nơi mỗi bước chân du khách đều chạm đến vẻ đẹp nguyên sơ của miền Trung nắng gió. Từ bãi biển yên bình buổi sớm, đến tiếng sóng rì rào đêm xuống, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng, khiến những ai từng đặt chân đến đều muốn quay trở lại.

Không ồn ào, không quá thương mại, Quy Nhơn đang chứng minh rằng vẻ đẹp chân thật và tinh tế vẫn có thể khiến thế giới phải dừng lại để chiêm ngưỡng. Và trong hành trình Best in Travel 2026, cái tên Quy Nhơn đã trở thành niềm tự hào mới của du lịch Việt Nam một điểm đến nhỏ bé nhưng đầy sức hút, sánh vai cùng những thiên đường du lịch danh giá nhất hành tinh.

Theo Lonely Planet, Vietnamnet, Time Out