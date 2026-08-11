Sáng vào phòng ngủ của con, người mẹ tá hỏa vì cảnh tượng trên giường: Chuyên gia cảnh báo thói quen này

Người mẹ ở Trung Quốc chỉ định vào phòng kiểm tra con sau một đêm ngủ, nhưng cảnh tượng trên giường khiến bà sững người.

Người mẹ tá hỏa khi bước vào phòng con

Người mẹ ở Trung Quốc mới đây thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười xảy ra ngay trong phòng ngủ của con.

Trước đó, do thời tiết nắng nóng, bà thấy trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu dùng bí đao như một loại "gối tự nhiên" để giải nhiệt. Nhiều người cho rằng quả bí có bề mặt mát, ôm vào người khi ngủ sẽ giúp dễ chịu hơn mà không cần bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp.

Thấy cách này đơn giản, người mẹ mua một quả bí đao lớn để con ôm khi ngủ.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi bước vào phòng con, bà lập tức tá hỏa. Quả bí trên giường đã nứt toác, phần nước và ruột bên trong tràn ra chăn ga, kèm theo mùi chua khó chịu.

Người mẹ ở Trung Quốc mới đây thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười xảy ra ngay trong phòng ngủ của con. (Ảnh: Sohu)

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây không phải trường hợp duy nhất. Trong mùa hè năm nay, một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc cũng chia sẻ việc những quả bí đao được mang lên giường để ôm khi ngủ bất ngờ nứt vỡ sau vài ngày sử dụng.

Một phụ nữ ở Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc từng cho biết do không thích bật điều hòa hay quạt, bà được bạn tặng một quả bí đao để ôm khi ngủ. Ban đầu, cách này mang lại cảm giác khá mát mẻ. Tuy nhiên sau vài đêm, quả bí bất ngờ bục ngay trên giường, khiến nước và phần ruột đã biến chất thấm vào chăn đệm.

Vì sao "gối bí đao" khiến người mẹ gặp cảnh khó tin?

Theo bà Ao Qingyan, nhà nông học cao cấp thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thành Đô, bí đao tươi có khoảng 96% là nước.

Nhờ lượng nước lớn, quả bí ở nhiệt độ phòng thường mát hơn cơ thể người. Khi ôm sát, nhiệt từ cơ thể truyền sang quả, khiến người sử dụng có cảm giác mát lạnh trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, tác dụng này chỉ mang tính tạm thời.

Sau khoảng 30 phút đến một giờ, nhiệt độ của quả bí sẽ dần tăng lên và tiến gần nhiệt độ cơ thể. Khi đó, khả năng tạo cảm giác mát giảm đáng kể.

Rắc rối có thể xảy ra nếu quả bí được ôm trong thời gian dài, đặc biệt là suốt đêm.

Quá trình cọ xát với cơ thể cùng mồ hôi có thể làm tổn thương lớp sáp tự nhiên trên vỏ bí là lớp bảo vệ giúp hạn chế vi sinh vật xâm nhập. (Ảnh: Sohu)

Bên trong chăn thường có nhiệt độ và độ ẩm tương đối cao. Trong khi đó, quá trình cọ xát với cơ thể cùng mồ hôi có thể làm tổn thương lớp sáp tự nhiên trên vỏ bí là lớp bảo vệ giúp hạn chế vi sinh vật xâm nhập.

Khi vi khuẩn hoặc nấm mốc lọt vào bên trong, chúng có thể làm phần ruột bí phân hủy. Quá trình này tạo ra khí, trong đó có carbon dioxide.

Nếu lượng khí tích tụ ngày càng nhiều nhưng không thoát được ra ngoài, áp suất bên trong quả tăng lên. Đến một thời điểm, vỏ bí có thể nứt tại phần cuống hoặc những vị trí đã bị tổn thương, khiến nước và phần ruột bên trong trào ra.

Vì vậy, hiện tượng được nhiều người gọi vui là bí đao "phát nổ" thực chất có thể liên quan đến quá trình quả bị hư hỏng và lên men bên trong.

Người mẹ và các gia đình cần lưu ý điều gì?

Các chuyên gia cho rằng nếu vẫn muốn thử cách dùng bí đao để tạo cảm giác mát, người sử dụng nên chọn quả còn tươi, nguyên vẹn, không có vết dập, nứt hay trầy xước trên vỏ.

Không nên ôm bí đao suốt cả đêm. Thay vào đó, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn trước khi ngủ, sau đó đặt quả ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Nếu đặt bí trong phòng ngủ, nên lót khăn hoặc vật liệu chống thấm bên dưới để hạn chế việc nước chảy ra chăn đệm trong trường hợp quả bị hỏng.

Nếu đặt bí trong phòng ngủ, nên lót khăn hoặc vật liệu chống thấm bên dưới để hạn chế việc nước chảy ra chăn đệm trong trường hợp quả bị hỏng. (Ảnh: Sohu)

Người sử dụng cũng cần kiểm tra quả thường xuyên. Khi bí bắt đầu mềm, phồng bất thường, rỉ nước hoặc xuất hiện mùi chua, nên bỏ ngay thay vì tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, người mẹ có trẻ nhỏ không nên để con ôm những quả bí lớn trong suốt đêm. Ngoài nguy cơ quả biến chất, bí đao có trọng lượng tương đối lớn và bề mặt trơn, có thể dịch chuyển khi trẻ đang ngủ.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm cũng được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc lâu với bí đã có dấu hiệu hư hỏng, bởi nấm mốc trên bề mặt có thể gây kích ứng da hoặc ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Thay vì coi bí đao là một biện pháp làm mát thực sự, chuyên gia cho rằng đây chỉ là cách tạo cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn. Trong những ngày nắng nóng, người dân vẫn nên ưu tiên các phương pháp làm mát an toàn và phù hợp hơn.

Theo Sina, Chongqing Morning News, HK01