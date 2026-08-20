Sáng sớm mai áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, khả năng mạnh thành bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, khả năng mạnh lên thành bão, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng 13h ngày 22/8, vị trí tâm bão trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đổi hướng Tây, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h, có thể suy yếu dần, cường độ còn cấp 7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.
Từ chiều tối 20/8, vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo xa hơn, trung tâm khí tượng cho hay, ENSO đang trong trạng thái El Nino. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, từ tháng 10-12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%.
Từ tháng 9-11, trên Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta, thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).
Trong tháng 9-10, mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước.
Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to xu hướng xảy ra ít hơn trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Các khu vực này cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11). Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa khả năng kết thúc sớm.