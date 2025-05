Sáng ngủ dậy thấy tài khoản tăng 58 tỷ, cô gái sốc toàn tập khi biết danh tính người gửi: “Tôi không biết nên tiêu hay nên khóc”

Một buổi sáng tháng 3/2024, cô Lý, 28 tuổi, sống tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ ngân hàng. Theo đó, tài khoản cá nhân của cô vừa được cộng thêm 16 triệu nhân dân tệ (~ 58 tỷ đồng), mà không có bất kỳ lời nhắn nào đi kèm.

Vì không hiểu số tiền khổng lồ này đến từ đâu, cô Lý lập tức gọi điện hỏi phòng tài chính công ty, liên hệ với bạn bè và những người thân trong gia đình để hỏi thăm. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu nói không biết gì. Cho rằng có thể ai đó đã chuyển nhầm, cô Lý tạm thời khóa tài khoản và chuẩn bị đến ngân hàng để yêu cầu tra soát.

Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là danh tính người gửi tiền. Sau khi tra soát, phía ngân hàng xác nhận số tiền này được chuyển từ một tài khoản đứng tên ông Lý, cha ruột của cô, người mà cô đã không gặp mặt suốt 15 năm qua kể từ sau cuộc ly hôn của cha mẹ.

Sự việc khiến cô Lý rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang. Bởi người cha này đã rời đi khi cô còn nhỏ, cắt đứt liên lạc và cũng chưa từng gửi tiền chu cấp hay hỏi han suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo lời kể từ phía họ hàng, ông Lý đã sang Singapore làm ăn nhiều năm, sau đó thành công trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, suốt quãng thời gian làm giàu, ông không hề quay lại thăm con hay liên lạc với gia đình cũ. Không ai hiểu vì sao lần này ông lại đột ngột chuyển về một khoản tiền lớn như vậy, lại không nói một lời.

Tối hôm đó, cô Lý nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cha ruột. Ông nói ngắn gọn: “Đây là phần của con. Hãy sống cuộc đời con muốn.” Rồi tắt máy. Cô cố gắng gọi lại nhưng thuê bao đã không liên lạc được.

Bị bao trùm trong cảm xúc hỗn độn, cô gái trẻ không biết nên vui mừng hay tức giận. Trong khi bạn bè xung quanh đều trầm trồ vì “vận may bất ngờ”, cô Lý lại chỉ thấy bối rối và trống rỗng.

Trong những ngày sau đó, cô Lý nhận được một số tin nhắn từ những người xa lạ tự nhận là luật sư hoặc họ hàng bên nội, ám chỉ rằng khoản tiền đó là “một phần trong việc phân chia tài sản” trước khi ông Lý tái hôn lần hai. Họ khuyên cô nên im lặng và đừng “làm lớn chuyện”.

Cảm thấy bất an, cô Lý quyết định đến Cục Công an thành phố Trường Sa để trình báo sự việc và đề nghị được kiểm tra lại tính hợp pháp của khoản tiền vừa nhận. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an xác nhận khoản tiền được chuyển đúng danh tính, từ nguồn tài sản minh bạch, không nằm trong diện điều tra hay bị tranh chấp. Vì vậy, cô có quyền sử dụng số tiền đó hợp pháp.

Nghe đến đây, cô Lý vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Cô chia sẻ với truyền thông địa phương: “Tôi không biết phải vui hay buồn. Số tiền ấy giống như một lời xin lỗi muộn màng. Nhưng một lời xin lỗi không thể chữa lành 15 năm im lặng.”

Cô cũng nói thêm, hiện tại chưa có ý định sử dụng số tiền ấy, và cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tạm thời, cô vẫn đi làm bình thường, chưa có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống cá nhân.

Phía cảnh sát và chuyên gia tài chính cũng đưa ra khuyến cáo: dù là người thân gửi tiền, nếu thời gian xa cách lâu và có những yếu tố nhạy cảm như tài sản thừa kế, hôn nhân mới... người nhận vẫn nên cẩn trọng, xác minh rõ nguồn gốc để tránh tranh chấp sau này.

Theo 163.com