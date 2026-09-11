Sáng nay - 11/9, sân bay Gia Lâm ghi nhận 1 máy bay mang theo sứ mệnh thiêng liêng hạ cánh

Máy bay thực hiện nhiệm vụ là CASA-295, xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Thời sự VTV sáng 11/9, hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ được Quân khu 7 phối hợp các đơn vị liên quan vận chuyển từ phía Nam ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính.

Máy bay thực hiện nhiệm vụ là CASA-295, xuất phát từ ga quân sự tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Kế hoạch vận chuyển đã được Quân khu 7 và Quân chủng Phòng không - Không quân thống nhất trước đó. Những mẫu được vận chuyển lần này chủ yếu thu nhận từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Riêng Tây Ninh đã bàn giao 5.287 mẫu sinh phẩm, gồm mẫu từ những phần mộ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn và một số mẫu từ hài cốt được quy tập tại Campuchia, theo TTXVN.

Tại Đồng Nai, 4.618 mẫu được đóng gói, niêm phong theo quy định trước khi chuyển tới ga quân sự Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, Lâm Đồng bàn giao 3.625 mẫu, thu nhận sau quá trình khai quật, lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tới Hà Nội, các mẫu được chuyển tới cơ quan chuyên môn để thực hiện giám định ADN và phục vụ đối sánh, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ đến nay vẫn chưa có đầy đủ thông tin.

Khoảng 3 tuần trước, cũng có 1 chuyến bay tương tự hạ cánh tại sân bay Gia Lâm

Đây không phải lần đầu tiên trong thời gian gần đây sân bay Gia Lâm đón một chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt này.

Sáng 21/8, Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân đã vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Các mẫu được thu thập tại 18 nghĩa trang liệt sĩ ở TP.HCM.

Theo Báo Quân khu 7, máy bay CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Gia Lâm sau hơn 11 giờ cùng ngày. Toàn bộ 7.104 mẫu sau đó được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận để phục vụ giám định ADN. Cơ quan này đánh giá đây là nhiệm vụ có “ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc”, góp phần vào hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 tuần, tuyến vận chuyển đặc biệt Tân Sơn Nhất - Gia Lâm đã hai lần được sử dụng để đưa hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ tới các cơ sở giám định.

Mỗi mẫu ADN là thêm một cơ hội tìm lại tên cho liệt sĩ

Các hoạt động trên nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh.

Công nghệ ADN vì thế giữ vai trò quan trọng trong việc nối thông tin từ hài cốt với dữ liệu của thân nhân. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS-SNP; kết quả thử nghiệm được Chính phủ công bố cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN thành công đạt 93%, mở thêm cơ hội với những mẫu đã bị suy thoái qua nhiều thập kỷ.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được đưa lên chuyến bay sáng 11/9 là một phần mộ chưa biết tên và sự chờ đợi của một gia đình. Khi máy bay hạ cánh tại Gia Lâm, hành trình ấy chưa kết thúc mà bước sang giai đoạn quan trọng hơn: giám định, đối sánh và hy vọng trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.