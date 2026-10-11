Sang năm 2027, những người có năm sinh sau đây sẽ bị ngân hàng dừng mọi giao dịch rút/chuyển tiền nếu không làm lại CCCD

Những ai bắt buộc phải làm lại CCCD để tránh bị ngân hàng ngừng giao dịch rút/chuyển tiền.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trong năm 2027, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60. Đây là những nhóm tuổi cần lưu ý về thời hạn sử dụng thẻ căn cước và thực hiện cấp đổi theo quy định, trừ trường hợp thuộc diện được tiếp tục sử dụng thẻ đến mốc tuổi tiếp theo.

Việc cập nhật giấy tờ định danh không chỉ liên quan đến thủ tục hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản và các dịch vụ ngân hàng.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày giấy tờ hết hiệu lực để kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin. Đồng thời, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán trong trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng.

Do đó, khách hàng có căn cước hết hạn nhưng chưa cấp đổi hoặc chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng có thể bị gián đoạn một số giao dịch, đặc biệt là chuyển tiền, thanh toán và rút tiền từ tài khoản thanh toán.

Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, ACB, Techcombank... đều yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin định danh nhằm bảo đảm dữ liệu nhận biết khách hàng đầy đủ, chính xác và còn hiệu lực.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 đều phải đổi thẻ ngay trong năm 2027. Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định, thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Cụ thể, người sinh năm 2002 nếu được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ trong khoảng thời gian từ khi đủ 23 tuổi đến trước mốc 25 tuổi theo quy định có thể tiếp tục sử dụng thẻ đến tuổi 40. Tương tự, người sinh năm 1987 đã được cấp hoặc cấp đổi thẻ trong 2 năm trước mốc 40 tuổi có thể sử dụng thẻ đến tuổi 60. Với người sinh năm 1967, nếu thẻ được cấp hoặc cấp đổi trong 2 năm trước mốc 60 tuổi, thẻ có thể tiếp tục được sử dụng không thời hạn theo quy định.

Để tránh phát sinh vấn đề khi sử dụng tài khoản, khách hàng thuộc các nhóm tuổi trên nên chủ động kiểm tra thời hạn thẻ căn cước và thông tin định danh đang được ngân hàng lưu trữ.

Trường hợp thuộc diện phải cấp đổi và đã được cấp thẻ mới, khách hàng cần cập nhật thông tin với ngân hàng theo hướng dẫn. Tùy từng ngân hàng, việc cập nhật có thể được thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng số, xác thực sinh trắc học hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch.

Người dân cũng cần lưu ý rằng việc ngân hàng thông báo trước tối thiểu 30 ngày không đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục giao dịch sau khi giấy tờ đã hết hiệu lực. Vì vậy, khách hàng nên chủ động xử lý thủ tục trước thời điểm này.

Việc cấp đổi căn cước và cập nhật thông tin ngân hàng sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn các dịch vụ tài chính, đặc biệt đối với những người thường xuyên chuyển khoản, thanh toán hoặc sử dụng ngân hàng điện tử.