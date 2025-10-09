Sáng 9/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đã hạ giá vàng miếng xuống còn 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra. Giá vàng nhẫn cũng giảm còn 137,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra vẫn được giữ nguyên.

Các thương hiệu lớn khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Công ty SJC hiện vẫn chưa có sự điều chỉnh giá vàng.

Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.011 USD/ounce, giảm gần 30 USD so với chốt phiên trước. Trước đó, giá vàng thế giới vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý của Natixis, nhận định dù vàng đang có đà tăng ấn tượng, kim loại quý này có thể biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi. Ông giữ quan điểm trung lập đối với vàng đến năm 2026, đồng thời cảnh báo hai đến ba tháng tới có thể là giai đoạn biến động mạnh.

“Trong ngắn hạn (hai đến ba tháng tới), giá vàng có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh giảm, nhưng sau đó xu hướng tăng trở lại trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế,” ông nói.

“Chúng ta có thể chứng kiến áp lực bán ra khi mức ký quỹ bị nâng, buộc các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải thanh lý vị thế, cùng với đó là hoạt động chốt lời. Những tình huống tương tự từng xảy ra trong quá khứ, khiến giá vàng giảm 5-10% chỉ trong vài ngày như giai đoạn tháng 8 - 9/2011 (khủng hoảng trần nợ công), năm 2020 (dịch COVID) và tháng 3/2022 (chiến sự Ukraine).”

Ông Dahdah cũng cho biết vàng có thể suy yếu nếu căng thẳng chính trị hạ nhiệt, đặc biệt khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, vốn đã bước sang tuần thứ hai. Theo ông, thị trường vàng thường “hạ nhiệt” sau khi các đợt đóng cửa chính phủ trước đây (dưới thời Obama và Trump) được giải quyết, kéo dài lần lượt 16 và 35 ngày.

Theo ông Dahdah, hai yếu tố chính chi phối giá vàng hiện nay là chính sách tiền tệ của Mỹ và tâm lý trên thị trường trái phiếu chính phủ. Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất trong hai cuộc họp sắp tới, vẫn tồn tại nhiều bất định về chính sách đến năm 2026, đặc biệt khi Tổng thống Trump và chính quyền của ông tiếp tục gây áp lực buộc Fed giảm lãi suất mạnh tay dù lạm phát vẫn cao.

Ngoài yếu tố lãi suất, ông Dahdah nhận định lo ngại về đình lạm (stagflation) và nguy cơ suy thoái, bắt nguồn từ các chính sách thuế quan của ông Trump và căng thẳng thương mại toàn cầu, đang khiến nhà đầu tư quốc tế giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ để đa dạng hóa sang vàng.

“Trong hai tuần sau Ngày Giải phóng, chúng tôi ghi nhận dòng vốn rút khỏi các Quỹ Thị trường Tiền tệ (MMFs) của Mỹ lên tới 150 tỷ USD mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính, một phần trong số đó đã chảy vào vàng, góp phần đẩy giá tăng mạnh,” ông nói.

Ông Dahdah cho biết chỉ cần một tỷ lệ nhỏ dòng vốn này chuyển hướng cũng có thể khiến giá vàng tăng đáng kể:

“Nếu 1% dòng vốn rút khỏi các quỹ MMF, trong đó 20% chảy vào vàng vật chất và phần còn lại vào hợp đồng tương lai, giá vàng có thể tăng khoảng 10%,” ông ước tính.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mức giá quá cao có thể làm giảm nhu cầu vật chất, đặc biệt trong ngành trang sức toàn cầu, đồng thời khiến các ngân hàng trung ương chậm lại trong việc mua vàng. Natixis dự báo giá vàng trung bình năm tới ở mức khoảng 3.760 USD/ounce.

“Ở mặt bằng giá hiện nay, chúng ta đang chứng kiến hiện tượng sụt giảm nhu cầu trong mảng trang sức và chững lại trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Hai nhóm này chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu vàng toàn cầu,” ông kết luận.