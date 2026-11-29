Đây là mặt hàng nổi tiếng của Việt Nam.

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Ngày 23/11, trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, Bộ NN&MT phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh, giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp". Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong ngành hàng lúa gạo. Trong số đó có Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, tác giả của gạo ST25-Gạo ngon nhất thể giới.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm lai tạo các giống lúa, kỹ sư Hồ Quang Cua nhận định, từ 10 năm trở về đây, thị trường thế giới rất ngưỡng mộ gạo mềm cơm của Việt Nam. Đây là gạo thơm chất lượng cao. Khi đó loại gạo thơm chất lượng cao không nhiều. Tuy nhiên, hiện nay gạo thơm chất lượng cao đã tới mức thừa, mà thừa thì không có giá.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua phân tích, nhóm gạo thơm mềm cơm của những nhà khoa học của Việt Nam như OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8 đã có đầy ở bên Campuchia, và cũng đã tràn qua Thái Lan.

Theo ông, gạo mềm cơm Việt Nam trong vòng 2 năm nay, không đủ sức cạnh tranh với gạo có lợi thế khác. Qua kinh nghiệm tốt nhất của Thái Lan và Việt Nam thì nên chọn lai tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Hồ Quang Cua nhấn mạnh, muốn chọn giống lúa tốt thì phải vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, giống lúa đó phải theo nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu, điều kiện nào thì có giống lúa đó.

Hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh, giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp" thu hút nhiều chuyên gia, trong đó có Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua. Ảnh: QĐND

Cũng tại các phiên thảo luận, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần đẩy mạnh áp dụng đồng bộ tiến bộ về giống lúa, quản lý nước, dinh dưỡng và xử lý rơm rạ nhằm phát triển sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số và dữ liệu canh tác để giám sát mùa vụ, quản lý chuỗi giá trị và theo dõi phát thải. Cùng với đó, Nhà nước cần quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng và có các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiếp cận vốn, khoa học, công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Ngành lúa gạo đang đứng trước một chuyển biến mang tính đột phá, chiến lược

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh, giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”. Ảnh: NN&MT

Đáng chú ý, tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh rằng, Việt Nam từ một quốc gia thiếu lương thực đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhờ ý chí, sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu nông dân cùng nỗ lực đổi mới của cả ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trước biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về phát triển, ngành lúa gạo đang đứng trước một chuyển biến mang tính đột phá, chiến lược. Cụ thể ngành không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào gia tăng sản lượng, thay vào đóphải chuyển sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng vừa là yêu cầu của thị trường, đồng thời vừa là trách nhiệm đối với môi trường, sinh kế của người nông dân và các thế hệ tương lai.

Thứ trưởng khẳng định, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL là bước đi quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Những chậu lúa được chưng bày tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026. Ảnh: Tiền phong

Vì vậy, ngoài tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách, tín dụng, hạ tầng và nguồn lực đầu tư, cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng của ngành lúa gạo Việt Nam hiện đại. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng giống chất lượng cao, canh tác thông minh, quản lý nước, cơ giới hóa, tận dụng phụ phẩm và giảm phát thải.

Bên cạnh đó, ngành lúa gạo cần tiếp tục mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô đơn thuần sang cung cấp sản phẩm có giá trị cao, gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.