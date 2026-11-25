Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Sun Group bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, các tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn cùng những dự án đô thị và hạ tầng xã hội.

Sáng 23/11, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sun Group, chia sẻ định hướng tham gia phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Theo đại diện doanh nghiệp, Sun Group mong muốn phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia vào 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Đáng chú ý, Sun Group cam kết đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển mới cho thành phố. Theo đó, Tập đoàn cam kết tập trung nguồn lực, kinh nghiệm để kiến tạo các công trình văn hóa tầm cỡ, tổ hợp thể thao và giải trí chất lượng cao. Đáng chú ý, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc được ông Trần Minh Sơn nhắc tới như một dự án trọng điểm trong định hướng này.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại Hội nghị.

Sun Group sẵn sàng phát huy kinh nghiệm và năng lực tổ chức các show trình diễn đa phương tiện, thể thao mạo hiểm, lễ hội pháo hoa và sản phẩm nghệ thuật hàn lâm để làm phong phú đời sống văn hóa, giải trí của đô thị. Theo đại diện Tập đoàn, đây sẽ là những mảnh ghép góp phần đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị dịch vụ, giải trí và thể thao có sức hấp dẫn quốc tế.

Được biết dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô hơn 186ha, tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Sun Group, thực hiện theo phương thức PPP. Công trình được khởi công ngày 15/1/2026.

Trong đó, sân vận động Rạch Chiếc là hạng mục trung tâm, có diện tích khoảng 24ha, sức chứa dự kiến 70.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất TP.HCM và khu vực phía Nam, phục vụ các giải đấu thể thao, chương trình văn hóa và sự kiện quy mô lớn.

Sun Group được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại TP. HCM

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM, phường An Khánh. Quy hoạch định hướng thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực gồm lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Từ năm 2075, TP.HCM định hướng trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, ngang tầm các thành phố hàng đầu thế giới.

TP.HCM hiện là đầu tàu kinh tế cả nước, dẫn đầu về quy mô GRDP. Năm 2025, kinh tế thành phố tăng trưởng 7,53%, đóng góp 23,11% vào mức tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 8.944-8.994 USD, tương đương khoảng 220 triệu đồng, cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.