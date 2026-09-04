Sân thượng mọc rêu xanh nên làm gì đầu tiên?

Rêu xanh trên sân thượng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể khiến bề mặt trở nên trơn trượt, đặc biệt sau mưa.

Sân thượng là khu vực thường xuyên tiếp xúc với mưa, nắng và độ ẩm ngoài trời. Sau một thời gian sử dụng, một số gia đình bắt đầu thấy những mảng rêu xanh xuất hiện ở nền, chân tường, quanh miệng thoát nước hoặc những góc ít được sử dụng. Nhiều người thấy rêu sẽ nghĩ ngay đến việc lấy bàn chải chà sạch, nhưng nếu rêu liên tục quay trở lại thì vấn đề cần quan tâm trước tiên lại nằm ở điều kiện khiến khu vực đó luôn ẩm.

Việc đầu tiên: Kiểm tra vì sao vị trí đó thường xuyên ẩm

Rêu phát triển thuận lợi ở những bề mặt có độ ẩm cao, đặc biệt tại khu vực ít nhận ánh nắng hoặc lâu khô. Vì vậy, khi sân thượng xuất hiện rêu xanh, gia đình nên quan sát xem nước có thường xuyên đọng tại vị trí đó hay không. Sau một trận mưa, có thể kiểm tra nền sân thượng khi phần lớn bề mặt đã khô. Nếu vẫn còn một vài vũng nước tồn tại lâu ở đúng khu vực mọc rêu, nguyên nhân có thể liên quan đến độ dốc bề mặt, vị trí trũng hoặc khả năng thoát nước. Ngoài ra, mọi người cũng nên kiểm tra máng, phễu và miệng thoát nước xem có lá cây, đất cát hay rác làm cản dòng nước hay không. Nếu sân thượng có nhiều chậu cây, nước tưới thường xuyên chảy ra nền cũng có thể khiến một khu vực liên tục ẩm và tạo điều kiện cho rêu phát triển.

Sau đó mới làm sạch rêu

Rêu bám trên nền có thể khiến sân thượng rất trơn, nhất là khi vừa gặp nước. Vì vậy, trước khi vệ sinh, mọi người nên hạn chế đi lại trên khu vực có rêu ướt và sử dụng giày dép có độ bám phù hợp. Với những mảng rêu thông thường, có thể bắt đầu bằng cách loại bỏ rác, lá cây và lớp rêu bám trên bề mặt, sau đó cọ rửa bằng dụng cụ phù hợp với loại vật liệu lát sân. Nếu sử dụng sản phẩm tẩy rửa, cần lựa chọn loại phù hợp với bề mặt và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì tự pha trộn nhiều loại hóa chất với nhau.

Một điểm cần lưu ý là không phải bề mặt sân thượng nào cũng có khả năng chịu cách vệ sinh giống nhau. Việc dùng dụng cụ quá cứng hoặc chất tẩy không phù hợp có thể ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện, mạch gạch hay một số loại vật liệu chống thấm lộ thiên. Sau khi vệ sinh, nước bẩn và phần rêu bong ra cũng cần được thu gom, tránh đẩy toàn bộ xuống miệng thoát nước vì có thể làm đường thoát bị tắc.

Rêu xanh không đồng nghĩa sân thượng đã hỏng chống thấm

Đây là điểm các gia đình không nên quá lo lắng. Rêu xuất hiện trên bề mặt chủ yếu cho thấy khu vực đó có điều kiện ẩm thuận lợi cho rêu phát triển. Chỉ riêng việc có rêu chưa đủ để kết luận lớp chống thấm bên dưới đã hỏng. Chẳng hạn, một góc sân ít nắng, thường xuyên có nước tưới cây hoặc nước mưa thoát chậm vẫn có thể mọc rêu trong khi chưa xuất hiện tình trạng thấm xuống tầng dưới. Tuy nhiên, nếu rêu đi kèm những biểu hiện khác như nước đọng kéo dài, nền hoặc mạch gạch nứt, gạch bong rộp, chân tường ẩm hay trần tầng phía dưới xuất hiện vết ố và nước thấm sau mưa thì gia đình nên kiểm tra kỹ hơn. Khi đó, vấn đề không còn đơn thuần là vệ sinh bề mặt.

Rêu cứ mọc lại ở đúng một chỗ thì nên tìm nguyên nhân

Nếu đã vệ sinh nhiều lần nhưng chỉ vài tuần hoặc vài tháng sau rêu lại xuất hiện ở đúng vị trí cũ, việc tiếp tục chà rửa chỉ giải quyết phần nhìn thấy. Gia đình nên quan sát đường nước trên sân thượng sau mưa. Nước cần có đường thoát phù hợp về vị trí thu nước thay vì nằm lâu trong những vùng trũng. Miệng thoát nước cũng cần được giữ thông thoáng và không để đất từ chậu cây, lá khô hay rác che kín. Nếu nguyên nhân là một điểm nền bị lún hoặc tạo thành vùng trũng khiến nước thường xuyên đọng lại, việc xử lý có thể cần can thiệp vào bề mặt thay vì chỉ vệ sinh rêu. Còn nếu có dấu hiệu liên quan đến nứt, thấm hoặc lớp hoàn thiện đã xuống cấp, nên để thợ kiểm tra trực tiếp trước khi quyết định sửa chữa.

Đừng để sân thượng quá lâu mới vệ sinh một lần

Ngay cả khi chưa xuất hiện rêu, sân thượng vẫn nên được giữ tương đối sạch, đặc biệt tại những khu vực thoát nước. Lá cây, đất cát và chất bẩn tích tụ lâu ngày vừa giữ ẩm vừa có thể cản trở dòng nước khi trời mưa. Những gia đình đặt nhiều chậu cây trên sân thượng cũng nên chú ý khu vực phía dưới và xung quanh chậu. Đây thường là những vị trí ít nắng, khó khô và dễ bị bỏ quên khi vệ sinh.

Tóm lại, khi sân thượng mọc rêu xanh, việc đầu tiên nên làm là tìm xem vì sao khu vực đó thường xuyên ẩm hoặc lâu khô, sau đó mới vệ sinh lớp rêu. Nếu chỉ có rêu bề mặt, gia đình không cần vội kết luận sân thượng đã hỏng chống thấm. Nhưng nếu rêu liên tục quay lại và đi kèm đọng nước, nứt, bong gạch hoặc dấu hiệu thấm ở tầng dưới, lúc này nên kiểm tra kỹ để xử lý nguyên nhân thay vì chỉ chà sạch phần rêu nhìn thấy.







