Một sân chơi pickleball tại thành phố Denton, bang Texas (Mỹ) bất ngờ trở thành hiện trường điều tra vụ án hình sự sau khi một người đàn ông thiệt mạng trong vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát, khi họ thực hiện cuộc kiểm tra phúc lợi xã hội.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Denton, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h10 trưa 8/3 tại khu vực sân pickleball trên đường Riney. Trung tâm truyền thông an toàn công cộng của thành phố nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo về một người đàn ông trưởng thành có dấu hiệu say xỉn, xuất hiện gần khu sân thể thao.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, họ phát hiện người đàn ông đang đứng ở phía bắc sân pickleball. Theo mô tả từ cảnh sát, người này đã leo lên hàng rào và cầm theo một thanh kim loại, đồng thời liên tục đưa ra những lời đe dọa. Thậm chí, người đàn ông còn nói với các sĩ quan rằng họ sẽ “phải giết ông ta”.

Các sĩ quan ban đầu cố gắng trao đổi để hạ nhiệt tình hình, nhưng người đàn ông sau đó đã trèo xuống khỏi hàng rào và bất ngờ lao về phía cảnh sát trong khi vẫn cầm thanh kim loại.

Trong lúc đối đầu căng thẳng, một sĩ quan đã sử dụng súng điện Taser nhằm khống chế đối tượng, tuy nhiên thiết bị này không phát huy hiệu quả. Ngay sau đó, một sĩ quan khác đã nổ súng nhiều phát, khiến người đàn ông bị trúng đạn.

Sau vụ nổ súng, các cảnh sát lập tức tiến hành sơ cứu tại chỗ trước khi lực lượng y tế khẩn cấp đưa nạn nhân tới bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó được xác nhận đã tử vong.

Sân chơi tennis và Pickleball ở Denton biến thành hiện trường vụ án sau vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát (Nguồn: fox4news.com)

Giới chức cho biết không có cảnh sát hay người dân nào bị thương trong sự việc.

Danh tính của người đàn ông thiệt mạng hiện chưa được công bố. Văn phòng giám định y khoa quận Tarrant sẽ thông báo sau khi hoàn tất việc liên hệ với gia đình nạn nhân.

Theo quy định của Sở Cảnh sát Denton, sĩ quan đã nổ súng tạm thời được cho nghỉ hành chính trong thời gian điều tra. Đồng thời, cơ quan này cũng mở cuộc đánh giá nội bộ, trong khi Texas Rangers sẽ phụ trách cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ nổ súng.