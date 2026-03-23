Sân Pickleball bị đóng cửa vĩnh viễn vì quá ồn, chủ sân mất trắng 40 tỷ đồng

Tiên Tiên |

Chính quyền Martinez (California, Mỹ) quyết định đóng cửa vĩnh viễn cụm sân pickleball trị giá 1,5 triệu USD chỉ sau 1 năm hoạt động vì gây ồn.

Mới đây, Hội đồng thành phố Martinez (Mỹ) đã đưa ra một quyết định với tỷ lệ tuyệt đối để đóng cửa vĩnh viễn 8 sân pickleball tại khu phức hợp Hidden Valley Sports Courts.

Đáng chú ý, đây là dự án trọng điểm được đầu tư khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng), chủ yếu từ nguồn vốn trợ cấp liên bang. Cụm sân này vốn được cải tạo từ các sân tennis cũ và chính thức đi vào hoạt động toàn suất từ tháng 2/2025 với kỳ vọng trở thành "thánh đường" pickleball của khu vực. Tuy nhiên, những tiếng "pop pop" đặc trưng của môn pickleball này nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các hộ dân xung quanh.

Sân pickleball bị đóng cửa vĩnh viên (Ảnh: SFGATE)

Khi tiếng "pop" trở thành sự tra tấn

Theo các báo cáo từ CBS NewsSFGate, sai lầm cốt yếu nằm ở khâu quy hoạch vị trí. Cụm sân Hidden Valley nằm sát khu dân cư, với những ngôi nhà chỉ cách ranh giới sân từ 15 đến 30 mét. Khoảng cách này thấp hơn nhiều so với mức khuyến cáo an toàn là 150 mét để triệt tiêu ảnh hưởng của âm thanh tần số cao.

Cư dân tại đây mô tả âm thanh từ sân bóng như "tiếng súng nổ ngắt quãng" vang lên liên tục từ sáng sớm đến tối mịt. Một số người dân thậm chí đã ghi âm lại tiếng ồn ngay trong phòng ngủ của mình để gửi cho chính quyền hàng ngày như một bằng chứng về việc quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần bị xâm phạm nghiêm trọng.

Chính quyền Martinez thực hiện đo đạc và thử nghiệm nhiều giải pháp từ giới hạn giờ chơi, lắp đặt biển báo nhắc nhở, đến việc yêu cầu người chơi sử dụng thiết bị giảm thanh. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của các chuyên gia là "không có giải pháp khả thi nào" có thể xử lý triệt để vấn đề do đặc thù vị trí và cấu trúc âm học tại khu vực này.

Sự việc tại Martinez không phải là cá biệt. Trước đó, thị trấn Carmel-by-the-Sea cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự. Tại Việt Nam, pickleball cũng đang bùng nổ với hàng loạt sân bóng mọc lên xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc và chung cư cao tầng, câu chuyện "mất trắng" 40 tỷ đồng tại Martinez là bài học đắt giá cho các nhà đầu tư. Xây dựng một sân chơi đạt chuẩn kỹ thuật không khó, nhưng giải bài toán "xung đột âm thanh" mới là yếu tố sống còn để dự án có thể tồn tại lâu dài.

