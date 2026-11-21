Sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk vẫn còn nhỏ, nhưng Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết mỗi tháng đã có tới 60 quả xuất xưởng.

Việc sử dụng ồ ạt tên lửa hành trình Tomahawk chống lại Iran đã làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ và phơi bày năng suất sản xuất cực kỳ thấp và không đủ đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay có thể tăng vọt lên hơn 720 quả mỗi năm.

Theo lời phát biểu của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện để bổ nhiệm chính thức ông, quan chức này cho biết sản lượng tên lửa Tomahawk hàng tháng hiện đã vượt quá 60 quả.

Tờ Defense Express lưu ý, thoạt nhìn con số này có vẻ như là một sự gia tăng khổng lồ so với những năm trước. Khi đó báo chí ước tính rằng Mỹ sản xuất 50 - 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm, tương đương hoặc thậm chí ít hơn sản lượng hiện tại. Tức là họ hiện đang vượt qua sản lượng hàng năm trước đây chỉ trong 1 tháng.

Nhưng cần lưu ý, các ước tính trước đây dựa trên đơn đặt hàng hiện có. Trong khi đó, năng lực sản xuất của Raytheon có thể lớn hơn và thậm chí bị dư thừa trong điều kiện thiếu đơn đặt hàng.

Khả năng này cũng được nhà báo kiêm chuyên gia phân tích quân sự Colby Badhwar nêu ra. Ông cho rằng hiện tại Mỹ có khả năng sản xuất tới 600 tên lửa hành trình Tomahawk mỗi năm, tương đương 50 quả mỗi tháng, trong khi hiện nay họ đang nói đến con số trên 60.

Điều này nghĩa là về mặt lý thuyết, năng lực sản xuất lớn hơn đã có sẵn, hoặc Mỹ đủ sức tăng năng lực sản xuất trong một thời gian khá ngắn. Cũng có khả năng đây chỉ là một tuyên bố chính trị và trên thực tế mọi việc không hoàn toàn như vậy.

Ngoài ra, có thể nhớ lại hồi đầu năm nay, Mỹ đã ký một thỏa thuận khung để tăng sản lượng tên lửa Tomahawk lên hơn 1.000 quả mỗi năm, và hợp đồng đã được củng cố vào tháng 8 bằng cam kết kéo dài 7 năm trị giá 22,9 tỷ USD.

Phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu chiến.

Tháng 11/2026, Trung tâm Chiến tranh Không quân Hải quân Mỹ (NAWCWD) đã thông báo khởi động sản xuất đầu đạn cho các tên lửa hành trình này.

Điều đó tức là Raytheon và các nhà thầu liên quan khác đang tích cực làm việc để tăng cường khả năng sản xuất Tomahawk và những linh kiện cần thiết. Do vậy việc nâng cao tăng đáng kể sản lượng có vẻ khá thực tế.

Nhưng cũng không nên vội vàng suy rộng thêm về tiến bộ và kỳ vọng chắc chắn rằng sản lượng 1.000 đơn vị mỗi năm sẽ được đảm bảo vào năm tới. Năng lực sản xuất dư thừa hiện có, kế hoạch từ những năm trước và những dự án cho các loại vũ khí khác có thể giúp ích vào lúc này.

Tuy nhiên, "lượng dự trữ năng lực" hiện có sẽ tiếp tục giảm, điều này đòi hỏi việc xây dựng thêm các dây chuyền và thành lập doanh nghiệp, thu hút nhà cung cấp mới và thiết lập chuỗi cung ứng.

Kế hoạch trên theo nhận xét sẽ cần thêm thời gian để thực hiện. Cũng cần lưu ý, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk chống lại Iran, và có thể phóng 30 quả mỗi ngày. Vì vậy việc phục hồi cũng sẽ cần thời gian.

Nhìn chung điều này cho thấy rõ tầm quan trọng của việc có đủ đơn đặt hàng để đảm bảo sản lượng. Ngoài Mỹ thì Australia, Nhật Bản và Hà Lan hiện cũng đang sử dụng tên lửa Tomahawk. Bên cạnh đó, Đức sẽ mua phiên bản phóng từ mặt đất và Ba Lan cũng đang quan tâm đến việc đặt hàng.