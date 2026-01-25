Sản lượng tên lửa phòng không IRIS-T sắp gia tăng cực mạnh

Diehl Defence đã khánh thành một cơ sở sản xuất mới tại Nonnweiler (Saarland) và có kế hoạch tăng sản lượng hệ thống phòng không IRIS-T lên 10 tổ hợp trong năm nay. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của công ty.

Việc khai trương trung tâm tích hợp tên lửa mới sẽ cho phép doanh nghiệp tăng cường đáng kể năng lực sản xuất, bởi vì IRIS-T hiện là một trong những hệ thống phòng không chính ở châu Âu.

Đại diện công ty cho biết, sau khi đạt mục tiêu sản xuất 10 tổ hợp vào năm 2026, mục tiêu tiếp theo sẽ là hoàn thành 16 hệ thống trong vòng 2 năm.

Diehl Defence đặc biệt chú trọng đến đạn dược. Từ năm 2021, số lượng tên lửa IRIS-T SL sản xuất đã tăng gấp 10 lần. Điều đáng chú ý là công ty đã đầu tư 1,5 tỷ euro để mở rộng nhà xưởng và sẽ sớm đạt sản lượng 2.000 tên lửa mỗi năm.

Đồng thời, công suất sản xuất dự kiến tại thời điểm cuối năm 2025 là từ 800 đến 1.000 tên lửa và có vẻ như đã đạt được. Nếu cần thiết, nhà sản xuất sẵn sàng xem xét việc tăng tốc độ lên đáng kể hơn nữa.

Tòa nhà mới rộng 3.400 mét vuông được thiết kế đặc biệt để làm việc với chất nổ và đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất.

Giám đốc tài chính của công ty - ông Thomas Bodenmüller, nhấn mạnh rằng hơn 20 công trường xây dựng đang được lên kế hoạch tại Nonnweiler để mở rộng sản xuất.

“Ngoài việc xây dựng thêm các nhà máy sản xuất cho các dòng sản phẩm khác, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch thiết lập một nhà kho hậu cần mới tại khu phức hợp của mình ở Mariahütte,” ông Bodenmüller nhấn mạnh.

Các bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T SLS và SLM.

Điều đáng chú ý là tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Đức có kế hoạch mua 50 hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM , sẽ được cung cấp không chỉ cho Không quân mà còn cho các đơn vị phòng không mới của Lục quân.

Hiện tại, 6 hệ thống IRIS-T SLM đã được ký hợp đồng cung cấp cho Đức, trong đó 1 hệ thống đã được thử nghiệm tại BAAINBw hơn một năm nay, còn 5 tổ hợp còn lại dự kiến sẽ được giao trong năm 2026.

Đồng thời vào tháng 4 năm 2025, có thông tin cho rằng Lục quân Đức (Bundeswehr) không thể bắt đầu vận hành tổ hợp IRIS-T SLM được mua vào tháng 9 năm 2024 do thiếu chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn nội địa.

Tất cả 6 hệ thống, không ngoại lệ, sẽ được chuyển giao cho Không quân, cụ thể là cho Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 61 tại Todendorf. Theo thông báo, trong tương lai, dự kiến sẽ có thêm 12 hệ thống IRIS-T SLM nữa dành cho Sư đoàn Không quân số 1.