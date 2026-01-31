Theo thông cáo báo chí của nhà sản xuất, họ đã ký một thỏa thuận khung tương ứng với Lầu Năm Góc. Dự kiến sản lượng tên lửa phòng không Talon sẽ được tăng từ 96 đơn vị hiện nay lên con số 400 mỗi năm, thời hạn là trong 7 năm tới.

“Thỏa thuận ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều tên lửa đánh chặn hơn bao giờ hết để răn đe các đối thủ”, Giám đốc điều hành của Lockheed Martin - ông Jim Tyklet cho biết.

Thỏa thuận này cũng mở rộng thêm một thương vụ trước đó giữa Lockheed Martin và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đạt được vào đầu tháng 1 năm nay.

Sau đó, các bên đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) cho hệ thống phòng không Patriot.

Để tăng sản lượng, cLockheed Martin sẽ bắt đầu xây dựng một Trung tâm Sản xuất Đạn dược Tăng tốc mới tại Camden, Arkansas.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ này cho biết họ đã đầu tư hơn 7 tỷ đô la để tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các chương trình quốc phòng ưu tiên, trong đó khoảng 2 tỷ đô la dành cho việc đẩy nhanh sản xuất đạn dược.

Tên lửa đánh chặn PAC-3, PAC-3 MSE và THAAD.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là một hệ thống phòng thủ tên lửa cho phép đánh chặn các mục tiêu đạn đạo xuyên khí quyển. Chỉ có động năng của tên lửa đánh chặn Talon được sử dụng để vô hiệu hóa mối đe dọa.

Việc tăng cường sản xuất tên lửa cho hệ thống THAAD sẽ giúp bù đắp chi tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông năm ngoái và hoàn thành hợp đồng lớn cung cấp THAAD cho Saudi Arabia, cũng như tạo ra kho dự trữ để đối phó với Trung Quốc.

Cần nhớ rằng theo nguồn tin của CNN, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm 2025 giữa Israel và Iran, Quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD - chiếm 25% tổng số tên lửa loại này. Vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để bắn hạ các tên lửa đạn đạo do Iran và lực lượng Houthi phóng ở Yemen.

Trong năm 2024 và 2025, Mỹ chỉ mua 23 tên lửa đánh chặn Talon và dự kiến sẽ nhận khoảng 37 quả nữa vào năm 2026.