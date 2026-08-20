Một chiếc Airbus A380 của Lufthansa đã hạ cánh trước ngưỡng đường băng tại sân bay Munich (Đức), va vào hệ thống đèn chiếu sáng và khiến lốp máy bay bị hư hỏng. Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ việc liên quan đến Boeing 787-9 của Vietnam Airlines trên cùng đường băng.

Cùng một đường băng, hai sự cố chỉ cách nhau 2 ngày

Theo The Aviation Herald, sự cố xảy ra vào ngày 17/8/2026, liên quan đến chiếc Airbus A380 mang số đăng ký D-AIML của Lufthansa, đang thực hiện chuyến bay LH459 từ San Francisco (Mỹ) đến Munich.

Máy bay được phép hạ cánh xuống đường băng 26L của sân bay Munich, có chiều dài khoảng 4.000 m. Tuy nhiên, vào lúc 17h24, chiếc A380 đã chạm đất khi chưa tới ngưỡng đường băng, tại khu vực có hệ thống đèn đường băng.

Máy bay va chạm với một số đèn, khiến lốp máy bay và hệ thống đèn bị hư hỏng. Dù vậy, A380 vẫn có thể tự di chuyển đến khu vực đỗ sau sự cố.

Nguồn: X@Turbine Traveller

Vụ việc hiện được Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Liên bang Đức (BFU) điều tra. Chiếc A380 vẫn phải nằm lại Munich gần 2 ngày sau khi xảy ra sự cố.

Thời điểm máy bay gặp sự cố, khu vực sân bay đang có mưa lớn do giông bão. Gió thổi từ hướng 250 độ với tốc độ khoảng 12 hải lý/giờ. Tầm nhìn vào khoảng 4 km, nhưng có thời điểm giảm xuống chỉ hơn 1 km.

Ngoài điều kiện thời tiết không thuận lợi, một yếu tố khác cũng được chú ý là hệ thống tiếp cận hạ cánh bằng thiết bị (ILS) của đường băng 26L đang tạm ngừng hoạt động.

Theo thông báo hàng không (NOTAM), hệ thống ILS trên đường băng này được lên kế hoạch tạm dừng từ ngày 31/5 đến 31/8/2026.

Tuy nhiên, các yếu tố trên chưa thể giải thích nguyên nhân chiếc A380 hạ cánh trước ngưỡng đường băng. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Điều khiến sự cố của Lufthansa đặc biệt đáng chú ý là chiếc A380 đã gặp vấn đề trên chính đường băng 26L, nơi xảy ra sự cố với một chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chỉ 2 ngày trước đó.

Nguồn: X@aviationbrk

Ngày 15/8, chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines gặp sự cố trong quá trình cất cánh từ sân bay Munich. Máy bay gặp vấn đề về khả năng tăng tốc trên đường băng và sau đó va vào hệ thống đèn ở cuối đường băng.

Sự cố khiến máy bay bị hư hỏng lốp, xảy ra va chạm phần đuôi với mặt đường băng và chịu thêm một số hư hỏng khác.

Đáng chú ý, hai sự cố xảy ra ở hai đầu đối diện của cùng đường băng 26L. Trong vụ Vietnam Airlines, hệ thống đèn ở cuối đường băng bị ảnh hưởng khi chiếc Boeing 787-9 gặp sự cố trong quá trình cất cánh. Hai ngày sau, chiếc A380 của Lufthansa lại va vào hệ thống đèn ở khu vực đầu còn lại khi hạ cánh.

Đường băng 26L dài tới 4.000 m, khiến việc hai máy bay gặp sự cố liên quan đến hệ thống đèn ở hai đầu đường băng chỉ cách nhau 2 ngày trở thành một sự trùng hợp đáng chú ý.

Dù vậy, đây được xem là hai sự cố độc lập và không có dấu hiệu cho thấy chúng có liên quan đến nhau. Vụ việc của Lufthansa cũng như sự cố của Vietnam Airlines đều đang được các cơ quan chức năng Đức điều tra.

Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình an toàn bay sau sự cố VN34 tại Đức

Theo Tạp chí Hàng không, vào ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khẩn trương phối hợp với cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức cùng các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân sự cố chuyến bay VN34 tại Cảng Hàng không quốc tế Munich ngày 15/8.

Theo thông tin ban đầu, VN34 khai thác hành trình Munich - Nội Bài, sử dụng tàu bay VN-A867. Sau khi cất cánh, tổ lái nhận được cảnh báo liên quan đến khả năng tàu bay bị va quệt phần đuôi xuống đường cất hạ cánh, đồng thời xuất hiện cảnh báo áp suất lốp.

Trước những dấu hiệu bất thường, tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 271 hành khách cùng 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Tàu bay được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ quá trình đánh giá và điều tra nguyên nhân sự cố.

Đến chiều 16/8, Vietnam Airlines cho biết đã bố trí phương án hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng cũng như các hãng hàng không khác. Những hành khách có nhu cầu thay đổi hành trình tiếp tục được hãng hỗ trợ về lưu trú, ăn uống, đi lại và các nhu cầu cần thiết trong thời gian chờ chuyến bay thay thế.

Trong chỉ đạo mới, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để nắm bắt thông tin, tham gia quá trình điều tra theo quy định.

Đồng thời tăng cường giám sát an toàn đối với hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay tại các hãng hàng không Việt Nam.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu cơ quan quản lý hàng không cung cấp thông tin về sự cố một cách khách quan, đầy đủ và kịp thời, tránh để xuất hiện những thông tin không chính xác hoặc tin đồn gây hoang mang dư luận.

Toàn bộ kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Đức cùng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sau sự cố phải được báo cáo kịp thời về Bộ Xây dựng để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Về phía Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức, nhà sản xuất tàu bay và nhà sản xuất động cơ để phục vụ quá trình điều tra, xác định nguyên nhân.

Đồng thời, hãng phải rà soát lại toàn bộ quy trình liên quan đến huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay. Việc rà soát nhằm đánh giá lại các khâu trong chuỗi vận hành, kịp thời phát hiện những điểm cần điều chỉnh và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Nguồn: onemileatatime