Chính quyền Thái Lan cho biết Don Mueang vẫn hoạt động bình thường, nhưng ngập lụt đã ảnh hưởng đến một số khu vực xung quanh sân bay.

Nước ngập đã xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan trong bối cảnh mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên toàn thành phố vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9.

Chính quyền Thái Lan cho biết Don Mueang vẫn hoạt động bình thường, nhưng ngập lụt đã ảnh hưởng đến một số khu vực xung quanh sân bay, bao gồm cả một phần đường lăn bị ngập, trong khi các tuyến đường lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao.

Tình hình sân bay Don Mueang

Hành khách được khuyên nên chủ động dành thêm thời gian di chuyển và kiểm tra thông tin cập nhật chuyến bay trước khi đến sân bay. Hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang của Bangkok vẫn duy trì hoạt động trong ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, bất chấp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên toàn thủ đô và các vùng lân cận. Một số chuyến bay bị chậm trễ và nước đã tràn vào một phần đường lăn tại Don Mueang, nhưng Bộ Giao thông vận tải cho biết các máy bay vẫn có thể tiếp tục cất và hạ cánh.

Việc di chuyển đường bộ đến cả hai sân bay đã bị gián đoạn. Cơ quan Du lịch Thái Lan khuyến cáo hành khách nên kiểm tra tình trạng chuyến bay và dành thêm thời gian dự phòng. Cơ quan này cho biết các tuyến đường chính dẫn đến Suvarnabhumi vẫn mở cửa, nhưng khuyến nghị tránh khu vực Lat Krabang đang bị ngập.

Hiện trạng đường băng sân bay Don Mueang

Thai Airways đã hỗ trợ các hành khách bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt một lần đổi ngày bay miễn phí đổi vé đối với các chuyến bay khởi hành từ Bangkok trong khoảng thời gian từ thứ Bảy (ngày 26 tháng 9) đến thứ Ba (ngày 29 tháng 9). Chuyến bay mới phải cùng hành trình, cùng hạng vé và chuyến đi phải hoàn thành trước thứ Ba, theo các điều kiện do hãng đưa ra. Những hành khách có chuyến bay bị hủy có thể yêu cầu hoàn tiền đầy đủ.

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đã thành lập một trung tâm khẩn cấp để điều phối các phương án giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn. Đối với hành khách đi máy bay, khó khăn trước mắt có thể là việc di chuyển đến được sân bay ngay cả khi chuyến bay của họ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình.

Nguồn: Nation Thailand