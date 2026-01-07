Trong khuôn khổ CES 2026, Samsung Electronics đã khởi động chuỗi Samsung Tech Forum bằng một phiên thảo luận mang tính định hướng về tương lai của nhà thông minh. Sự kiện diễn ra tại The Wynn, Las Vegas, với chủ đề “When Everything Clicks: How Open Ecosystems Deliver Impactful AI”, tập trung vào vai trò của khả năng tương thích giữa các nền tảng trong việc hiện thực hóa Home AI.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và lãnh đạo trong ngành cho rằng kỷ nguyên tiếp theo của nhà thông minh không thể được xây dựng trên các hệ sinh thái khép kín. Khi người dùng ngày càng sử dụng nhiều thiết bị và dịch vụ đến từ các thương hiệu khác nhau, chỉ những hệ thống mở, cho phép các nền tảng phối hợp với nhau, mới có thể tạo ra trải nghiệm liền mạch và có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày.

Samsung nhấn mạnh rằng Home AI không chỉ là việc bổ sung trí tuệ nhân tạo vào từng thiết bị riêng lẻ, mà là khả năng để các thiết bị gia dụng, hệ thống năng lượng, dịch vụ an ninh và các đối tác đa ngành cùng vận hành như một thể thống nhất. Theo hãng, sự cởi mở giúp AI hiểu được bối cảnh tổng thể của ngôi nhà, từ đó đưa ra các hành động mang tính hỗ trợ thay vì gây gián đoạn.

Ông Yoonho Choi, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kết nối Gia đình (Home Connectivity Alliance – HCA) kiêm Giám đốc Liên minh Chiến lược của Samsung Electronics, cho rằng nhà ở là không gian riêng tư nhất của mỗi người, vì vậy Home AI phải được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và minh bạch. Theo ông, khả năng tương thích giữa các thương hiệu là điều kiện cần để ngôi nhà vận hành như một hệ thống thống nhất, thay vì tập hợp các tính năng rời rạc.

Samsung cũng chia sẻ về quy mô hệ sinh thái SmartThings, hiện có hơn 500 triệu người dùng trên toàn cầu. Với hơn một thập kỷ phát triển nền tảng nhà thông minh, hãng cho biết đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi từ các thiết bị thông minh đơn lẻ sang mô hình “trí tuệ hệ thống”, nơi AI đóng vai trò điều phối và học hỏi từ thói quen sinh hoạt của người dùng.

Theo các diễn giả, giá trị của Home AI chỉ thực sự được thể hiện khi mang lại lợi ích cụ thể và có thể đo lường. Đại diện Samsung dẫn ví dụ về hợp tác với Hartford Steam Boiler (HSB), nơi dữ liệu từ nhà thông minh được sử dụng một cách có trách nhiệm để hỗ trợ các dịch vụ bảo hiểm, giúp người dùng giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phiên thảo luận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế và trải nghiệm. Home AI được kỳ vọng phải hoạt động một cách tự nhiên, hòa vào các hoạt động thường ngày như nấu ăn, nghỉ ngơi hay giải trí, thay vì liên tục yêu cầu người dùng tương tác. Các chuyên gia cho rằng AI trong gia đình cần mang “trí tuệ cảm xúc”, đóng vai trò như một người bạn đồng hành thầm lặng, đáng tin cậy.

Kết thúc phiên thảo luận, các diễn giả thống nhất rằng tương lai của Home AI phụ thuộc vào ba yếu tố cốt lõi: hệ sinh thái mở, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm và hợp tác đa ngành. Theo Samsung, chỉ khi các nền tảng thực sự “kết nối được với nhau”, nhà thông minh mới có thể vượt qua giai đoạn trình diễn công nghệ để trở thành một phần hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.