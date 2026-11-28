Một khoản cổ tức chưa từng có tiền lệ vừa được "đế chế" chip Hàn Quốc Samsung chuyển tới tay cổ đông. Thế nhưng với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, con số kỷ lục ấy chưa đủ bù lại khoản lỗ trên tài khoản.

Ngày 27/11, Samsung Electronics chính thức chi trả khoảng 30.030 tỷ won cổ tức tiền mặt cho quý III, theo tờ Kyunghyang Shinmun. Đây là khoản cổ tức tiền mặt lớn nhất trong lịch sử các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Con số này gấp hơn 2 lần mức khoảng 13.100 tỷ won mà Samsung từng chi hồi tháng 4/2021, khi tập đoàn trả thêm cổ tức đặc biệt.

Theo Korea Herald, mức chi là 4.601 won cho mỗi cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, gồm cổ tức thường kỳ cộng với cổ tức đặc biệt. Khoản tiền được trả cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/9.

Riêng Chủ tịch Lee Jae-yong nhận khoảng 448,8 tỷ won chỉ trong một quý. Phần lớn số tiền sẽ chảy ra nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến nhận khoảng 15.286 tỷ won, tương đương 50,9% tổng cổ tức. Nhà đầu tư cá nhân trong nước nhận khoảng 5.000 tỷ won.

Khoản chi khổng lồ đến sau quý III bùng nổ của Samsung. Tập đoàn báo lãi hoạt động kỷ lục 107.440 tỷ won, tức khoảng 80,5 tỷ USD, nhờ cơn sốt chip nhớ phục vụ AI. Hồi tháng 8, Samsung cũng công bố kế hoạch trả lại cho cổ đông 90.000 - 110.000 tỷ won.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng điện lại trái ngược. Cổ phiếu Samsung từng lập đỉnh trong phiên ở mức 374.500 won hồi tháng 6, nhưng đến nay đã mất khoảng 54% giá trị. Phiên 26/11, cổ phiếu đóng cửa ở 171.300 won.

Tờ Edaily gọi đây là "thực tế cay đắng" của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đó là nhận về khoảng 700.000 won tiền cổ tức nhưng danh mục vẫn lỗ khoảng 30%.

Một nguyên nhân có thể lý giải là làn sóng bán tháo cổ phiếu AI và chip trên toàn cầu trong tháng 11. Ngày 25/11, chỉ số Kospi của Hàn Quốc từng lao dốc 6,2% sau đó mới hồi phục trở lại.

Không chỉ Samsung, SK hynix, đối thủ cùng ngành, cũng dự kiến chi khoảng 14.000 tỷ won cổ tức trong thời gian tới, dù cổ phiếu hãng này cũng đã giảm mạnh so với đỉnh tháng 6.

Sáng 27/11, đúng ngày nhận cổ tức, cổ phiếu Samsung nhích 0,93% lên 172.900 won. Với một tập đoàn vốn được xem là "hàn thử biểu" của ngành chip, việc khoản cổ tức kỷ lục có giữ chân được nhà đầu tư hay không đang được thị trường theo dõi sát sao.

Theo Kyunghyang Shinmun, Korea Herald, Edaily