HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Samsung giới thiệu màn hình gập "không nếp gấp" tại CES 2026, sẽ có mặt trên Galaxy Z Fold8 hoặc iPhone Fold?

Bình Minh |

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện thiết kế và tính năng của điện thoại thông minh gập, vốn thường gặp vấn đề với nếp gấp trên màn hình.

Samsung ra mắt màn hình gập không nếp gấp tại CES 2026 , đột phá công nghệ mới - Ảnh 1.

Samsung Display đã giới thiệu một công nghệ màn hình OLED gập mới không có nếp gấp tại triển lãm CES 2026.

Công nghệ mới sử dụng tấm nền màn hình kim loại được khoan bằng laser, giúp phân tán áp lực khi gập màn hình, từ đó giảm thiểu sự hình thành của nếp gấp. Điều này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn đóng góp vào độ bền và sự hài lòng của người dùng với các thiết bị gập.

Samsung ra mắt màn hình gập không nếp gấp tại CES 2026 , đột phá công nghệ mới - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Samsung Display, màn hình OLED mới này đã được so sánh với mẫu Galaxy Z Fold7 trước đó và cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi không còn nếp gấp. Điều này có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và cải thiện tính thẩm mỹ tổng thể của thiết bị.

Samsung ra mắt màn hình gập không nếp gấp tại CES 2026 , đột phá công nghệ mới - Ảnh 3.

Galaxy Z Fold 8, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 202 6, có thể là một trong những sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ màn hình mới này. Tuy nhiên, Samsung Display chưa chính thức xác nhận thiết bị nào sẽ sử dụng công nghệ này.

Apple cũng đang cân nhắc sử dụng công nghệ màn hình gập mới của Samsung Display cho chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng. Apple đã tỏ ra thận trọng khi tham gia vào thị trường điện thoại gập, và chất lượng màn hình là một trong những yếu tố quan trọng với công ty này. Nếu Apple quyết định áp dụng công nghệ mới từ Samsung Display, điều này có thể giúp hãng cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường điện thoại gập.

Ra mắt mẫu điện thoại gây kinh ngạc nhất thị trường: Pin 10.000mAh mà mỏng 8,3mm, chip 8 Elite, giá siêu rẻ
Tags

Samsung

Apple

CES 2026

Galaxy Z Fold8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại