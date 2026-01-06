Samsung Display đã giới thiệu một công nghệ màn hình OLED gập mới không có nếp gấp tại triển lãm CES 2026.

Công nghệ mới sử dụng tấm nền màn hình kim loại được khoan bằng laser, giúp phân tán áp lực khi gập màn hình, từ đó giảm thiểu sự hình thành của nếp gấp. Điều này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn đóng góp vào độ bền và sự hài lòng của người dùng với các thiết bị gập.

Theo thông tin từ Samsung Display, màn hình OLED mới này đã được so sánh với mẫu Galaxy Z Fold7 trước đó và cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi không còn nếp gấp. Điều này có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và cải thiện tính thẩm mỹ tổng thể của thiết bị.

Galaxy Z Fold 8, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 202 6, có thể là một trong những sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ màn hình mới này. Tuy nhiên, Samsung Display chưa chính thức xác nhận thiết bị nào sẽ sử dụng công nghệ này.

Apple cũng đang cân nhắc sử dụng công nghệ màn hình gập mới của Samsung Display cho chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng. Apple đã tỏ ra thận trọng khi tham gia vào thị trường điện thoại gập, và chất lượng màn hình là một trong những yếu tố quan trọng với công ty này. Nếu Apple quyết định áp dụng công nghệ mới từ Samsung Display, điều này có thể giúp hãng cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường điện thoại gập.