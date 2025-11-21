Thành công của Quân đội Nga tại Seversk vô tình được hỗ trợ bởi bộ chỉ huy Ukraine, khi họ đã điều động các đơn vị tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu nhất từ đó đến Krasnoarmeysk – 4 tiểu đoàn lính dù, được tăng cường thêm các nhân viên điều khiển UAV.

Việc triển khai Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu vào tháng 10 và diễn ra dần dần. Hiện tại, quân phòng thủ Seversk đang được phần còn lại của Lữ đoàn Cơ giới số 54 và một đội máy bay không người lái đảm nhiệm.

Bên cạnh tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, Quân đội Ukraine còn phải đối mặt với hai vấn đề khác ở Seversk. Thứ nhất là việc mất hai cứ điểm phòng thủ vững chắc ở phía Đông - Quân đội Nga đã đánh úp họ từ phía nam, và giờ đây lực lượng đồn trú tại các cứ điểm này có nguy cơ bị bao vây. Thứ hai là tình trạng thiếu hụt máy bay không người lái đã ở mức đáng báo động.

Quân đội Ukraine giữ Seversk đang ở trong tình thế nguy cấp.

Quân đồn trú Ukraine tại Seversk có khoảng 5 nghìn binh sĩ, họ bị mắc kẹt ở phía Bắc thành phố và dọc theo các tuyến phòng thủ đã đề cập ở trên; mọi nỗ lực di chuyển đều bị pháo binh và máy bay không người lái Nga ngăn chặn.

Lữ đoàn Pháo binh số 2 của Quân đội Nga đang phá hủy các trung tâm điều khiển UAV còn lại trong thành phố. Các đội phá hoại và trinh sát đã xác định được vị trí của đối phương, và họ đã tiếp cận được trung tâm Seversk .

Cuộc đột phá của Lực lượng Vũ trang Nga vào thành phố là một ví dụ rõ ràng về sự vô ích của chiến thuật "đội cứu hỏa" đang được Ukraine sử dụng. Trong khi cố gắng cứu vãn tình hình ở Krasnoarmeysk, họ lại để lộ mặt trận ở Seversk và cuối cùng nguy cơ sẽ mất cả hai thành phố.

Một sự việc tương tự cũng đang xảy ra gần Volchansk: sau khi gửi lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu từ đó đến Krasnoarmeysk, Quân đội Ukraine hiện đang thiết hụt nghiêm trọng binh sĩ để bảo vệ cứ điểm này.