Tiêu điểm

Mới đây, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch "Military Schengen" (Schengen quân sự) nhằm cải thiện khả năng cơ động quân sự trong khối.

Theo kế hoạch, các quốc gia thành viên EU sẽ chỉ có tối đa 3 ngày trong thời bình và 6 giờ trong tình huống khẩn cấp để cho phép quân đội và thiết bị quân sự của các nước khác vượt qua biên giới.

Bối cảnh

Là một phần trong nỗ lực nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng tự vệ của châu Âu vào 2030, kế hoạch này được đề xuất trong bối cảnh các cơ quan an ninh tin rằng Nga có thể đủ khả năng tấn công một quốc gia thành viên EU trong vòng 5 năm tới.

Hiện tại, việc xin phép di chuyển quân sự giữa các nước EU có thể mất vài tuần hoặc vài tháng, gây cản trở nghiêm trọng cho phản ứng phòng thủ của khối.

Họ nói gì – Họ nghĩ gì

Ông Apostolos Tzitzikostas – Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông và Du lịch bền vững:

"Hiện nay, để di chuyển thiết bị quân sự và binh lính từ phía Tây sang phía Đông phải mất hàng tháng trời. Điều chúng tôi muốn là thực hiện việc đó trong vòng vài ngày".

"Mạng lưới hậu cần vững chắc là yếu tố quyết định thắng - thua trong chiến tranh. Trọng tâm là các khoản đầu tư ngắn hạn, hiệu quả nhanh để nhanh chóng tăng năng lực".

Đáng chú ý

Chi tiết về kế hoạch

"Military Schengen" hình dung một hệ thống phản ứng cơ động quân sự mới của châu Âu, được mô phỏng theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU. Hệ thống này sẽ bao gồm:

Quỹ đoàn kết cơ động quân sự: Nơi các quốc gia thành viên có thể giải phóng các tài nguyên — như tàu hỏa, phà hoặc máy bay vận tải chiến lược — để các nước khác sử dụng.

Danh mục cơ động quân sự: Danh sách các phương tiện và tài sản hậu cần lưỡng dụng từ các công ty dân sự có thể được sử dụng cho các hoạt động quân sự.

Một nhóm vận tải cơ động quân sự mới, gồm nhân sự từ mỗi nước thành viên sẽ tham gia điều phối toàn bộ công việc trong khuôn khổ hệ thống.

Khoảng 500 dự án hạ tầng sẽ được ưu tiên tài trợ để cải thiện 4 hành lang quân sự. Mục tiêu là nâng cấp đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, hầm và cầu để có thể chịu được trọng lượng và kích thước của thiết bị quân sự.

Chi phí - tài chính

Chi phí ước tính để triển khai đầy đủ: 100 tỷ euro

Ngân sách hiện tại của EU đến năm 2027: Chỉ có 1,7 tỷ euro

Đề xuất ngân sách của EU giai đoạn 2028-2035: Gần 18 tỷ euro

Như vậy, các quốc gia thành viên EU có thể phải tiếp cận các nguồn tiền khác để có đủ chi phí triển khai kế hoạch này.

Khối Schengen

Khối Schengen là sáng kiến liên chính phủ do Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg khởi xướng năm 1985 và dần mở rộng, trở thành khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới với 29 quốc gia châu Âu.

Trở thành một phần của khối Schengen - khu vực không có kiểm soát biên giới nội địa - có nghĩa là các nước không tiến hành kiểm tra tại các biên giới nội địa, chỉ kiểm soát thống nhất tại biên giới bên ngoài. Khối Schengen lấy tên 1 ngôi làng ở Luxembourg, nơi ký kết Hiệp định Schengen và Công ước Schengen.